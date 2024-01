Prefeitura leva cinema para o Anhangabaú no aniversário de São Paulo

Em comemoração ao aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, a Prefeitura tem uma programação especial, realizada pela Spcine, que contempla sessão do Cineclube Spcine, no Vale do Anhangabaú, duas estantes de filmes na Spcine Play e um workshop de formação audiovisual.

No próximo dia 25 de janeiro, às 19h, São Paulo será palco de um evento cinematográfico no Vale do Anhangabaú. A sessão especial do Cineclube Spcine promete uma experiência cinematográfica inesquecível para os paulistanos. O evento marca a pré-estreia do curta-metragem “Fluxo, o Filme”, dirigido por Filipe Barbosa, ex-agente cineclubista da Spcine.

A produção traz um retrato autêntico da juventude periférica em contato com a música, memória e a cidade de São Paulo. Além disso, “Fluxo” será exibido no prestigiado festival Lift-Off Global Network Film Festival, em Londres, destacando a qualidade e relevância internacional da produção.

Após a projeção de “Fluxo”, será exibido um clássico de 1968, “O Bandido da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla. Um marco do cinema marginal brasileiro, a obra tem a cidade de São Paulo como pano de fundo, explorando a trajetória do anti-herói Jorginho.

No mesmo dia, das 14h às 18h, a Formação Spcine promove, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), o Workshop: Sons de São Paulo – Captação e Linguagens do Áudio. A ação contará com a participação de dois renomados profissionais do ramo, Gabriel Naka (Manga), técnico de captação, eventos e diretor audiovisual; e Azul Marinha, Diretora de Arte, dramaturga e roteirista. Serão 20 vagas e para participar do workshop é necessário fazer a inscrição clicando aqui.

Esse workshop introdutório na área de áudio, traz narrativas de criação e núcleos do mercado de captação. A proposta é abordar quais tipos de linguagens, equipamentos e equipes são necessários para uma boa captação e montagem criativa.

SPCINE PLAY

Complementando a programação especial, a Spcine Play anuncia o lançamento de duas estantes especiais, enriquecendo ainda mais a experiência cinematográfica dos espectadores e que podem ser acessadas gratuitamente de qualquer lugar do Brasil. As estantes “Feliz Aniversário, São Paulo!” e “Filmes Apoiados pela Spcine” foram cuidadosamente elaboradas para destacar e homenagear a rica história da cidade e o apoio dedicado à produção cinematográfica local.

A estante “Feliz Aniversário, São Paulo!” oferece uma seleção exclusiva de 15 filmes que capturam a essência e a diversidade da cidade ao longo dos anos. Entre os destaques, está o aguardado lançamento do documentário “Uma Outra Cidade”, dirigido por Ugo Giorgetti. “Uma Outra Cidade” é uma colaboração entre a SP Filmes de São Paulo e a TV Cultura, proporcionando uma visão única da São Paulo dos anos 50 e 60 através dos olhos de jovens poetas. O documentário busca não apenas retratar a aparência da cidade naquela época, mas também contextualizar o ambiente cultural, incorporando influências literárias, filmes e pensadores da época.

Com a missão contínua de apoiar e promover o cinema nacional, a estante especial “Filmes Apoiados pela Spcine” é composta por 11 filmes que destacam a diversidade e qualidade das produções que receberam apoio da Spcine através dos Editais.

Serviço Sessão Cineclube no Vale do Anhangabaú:

Data e Horário: 25/01, às 19h.

Localização: Vale do Anhangabaú (tenda montada próximo ao viaduto do Chá, ao lado do metrô Anhangabaú).

Entrada: Gratuita e aberta ao público (por ordem de chegada até atingir a capacidade total do local). Capacidade: 200 pessoas.

Pipoca de Graça: A Spcine oferecerá pipoca gratuita durante toda a sessão, garantindo que todos possam desfrutar da noite de cinema com o máximo de conforto.

Serviço Workshop:

Data e Hora: 25/01, das 14h às 18h

Local: Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP

Entrada: A participação é presencial, sujeita a alteração de acordo com as condições locais.

Inscrições pelo link

Sobre o Cineclube

O Cineclube Spcine é uma iniciativa da Spcine, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (SMC). O objetivo é promover atividades de exibição de obras audiovisuais e realizar debates, online e presenciais, em diversos territórios da cidade, com atividades de formação nessa área para os agentes contratados.

Sobre a Spcine Play

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil. Com uma programação selecionada e gratuita, são oferecidos ao público, entre filmes e séries, títulos que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil através do site e aplicativo para mobile e Smart TVs. No catálogo estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras festivais de cinema de São Paulo.

Sobre a Formação Spcine

A política de Formação da Spcine contempla as dimensões técnica, empreendedora, artística e crítica da educação audiovisual. Os programas e ações da área buscam aproximar talentos do audiovisual e da economia criativa do mercado de trabalho através de masterclasses, cursos e iniciativas de aprimoramento para profissionais do setor.

Sobre a Spcine

A Spcine é uma empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo. Atua como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Seu objetivo é reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista e seu impacto em âmbito cultural e social.