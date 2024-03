Prefeitura lança número de WhatsApp para tirar dúvidas sobre o Cartão São Caetano

O morador de São Caetano tem mais um canal de comunicação com a Prefeitura. Nesta quarta-feira (20/3) foi lançado o WhatsApp Cartão São Caetano. O número (11) 9 7119-3942 foi criado exclusivamente para o munícipe receber orientações e tirar dúvidas sobre a emissão do Cartão São Caetano e, assim, agilizar a emissão desse importante documento.

“Criamos o Cartão São Caetano, em 2019, como ferramenta de gestão pública, para prestar um serviço melhor àqueles que, de fato, moram em São Caetano do Sul, fazendo com que seus impostos sejam aplicados de forma mais eficiente e produzam serviços públicos de melhor qualidade”, lembrou o prefeito José Auricchio Júnior.

“Mas soubemos que há munícipes que têm encontrado alguma dificuldade na prestação das informações necessárias para a emissão do documento ou no procedimento de retirada. Agora, estes problemas poderão ser resolvidos com um atendimento especializado por WhatsApp, em horário comercial”, anunciou o chefe do Executivo.

O Cartão São Caetano permite ao morador ter acesso a todo o atendimento da rede municipal de Saúde e, também, a benefícios do Programa Profamília, como o Leite é Vida, bolsas de estudo, auxílios Alimentação (cesta básica), Uniforme Escolar, Transporte Escolar, Educação Inclusiva, Educação Esportiva e Mais Educação, além das atividades do PEC (Programa Esportivo Comunitário) e demais equipamentos como clubes e centros esportivos.

A emissão do Cartão São Caetano é simples. O primeiro passo é fazer o agendamento online no site da Prefeitura (https://www.saocaetanodosul.sp.gov.br). O munícipe deve escolher o dia e horário para apresentar a documentação no Atende Fácil, na unidade Centro (Rua Major Carlo del Prete, 651) ou Prosperidade (Avenida Prosperidade, 441).

No dia e horário agendados, o munícipe deve comparecer com os seguintes documentos: número do protocolo de agendamento; documentos pessoais (RG e CPF); comprovante de endereço (conta recente de, no máximo dois meses, de água, luz, telefone fixo, gás ou IPTU) ou contrato de locação do imóvel.

Em cerca de 20 dias, ocorre a liberação do sistema e o munícipe pode começar a usufruir de todos os benefícios, antes mesmo de retirar o cartão físico. O cartão é confeccionado em cerca de 45 dias úteis e deve ser retirado pessoalmente no Atende Fácil, mediante apresentação de documento com foto do titular do cartão, sem necessidade de agendamento.

Se, durante esse processo, surgir alguma dúvida sobre documentação, agendamento ou retirada do documento, entra em cena o novo WhatsApp Cartão São Caetano. Ele atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. É só mandar um “Oi” para o número 97119-3942 e seguir instruções. Há também um telefone fixo específico para falar sobre o Cartão – (11) 4227-7704 – além do e-mail atendefacil@saocaetanodosul.sp.gov.br.