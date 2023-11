Prefeitura lança 2ª edição da Vila Natalina neste sábado (02/12)

A Prefeitura de Mauá, inspirada no grande sucesso do final de 2022, inaugura a partir do próximo sábado (02/12), a Vila Natalina, que ficará no Parque da Juventude, um presente para a população, para celebrar as festas de final de ano e também os 69 anos de Mauá, que é comemorado em 08 de dezembro. Para marcar a inauguração, a partir das 18h do sábado, no palco do Parque, estão programadas apresentações musicais.

A atração está sendo preparada no Parque da Juventude desde meados do mês de novembro e contará com decoração especial composta por mais de 70 mil lâmpadas, túnel iluminado, árvore de Natal com 11 metros de altura, dezenas de enfeites natalinos, casa do Papai Noel, presépio e áreas para registrar fotos e postar nas redes sociais.

A 2ª Vila Natalina de Mauá poderá ser visitada, até 06 de janeiro de 2024. O endereço é rua Francisco Ortega Escobar, sem número, Vila Noêmia. O Parque fica aberto até as 22h.