Prefeitura investe R$ 16 milhões para construir UPA 24 horas em São Mateus

Durante o Prefeitura Presente São Mateus, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Mateus, que irá compor a rede de urgência e emergência na região para atender cerca de 250 mil habitantes.

Ao lado do secretário de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, o prefeito fez uma visita ao local do futuro equipamento. Com início das obras previsto para ocorrer até o final deste ano, a unidade deve passar a funcionar a partir do segundo semestre de 2026. “Aqui será uma UPA 3, que tem tudo e funcionará 24 horas. Teremos 513 profissionais trabalhando e as obras começam este ano. Também daremos início de obras na nossa UBS Nova Conquista”, disse Ricardo Nunes.

A UPA São Mateus terá 31 leitos, com capacidade para realizar 15 mil atendimentos mensais nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral e odontologia. A unidade será administrada pela Fundação do ABC. O investimento estimado é de cerca de R$ 16 milhões e o custeio mensal previsto será de R$ 5 milhões.

Outros anúncios

Também foram anunciadas a reforma para a UBS/UPA Laranjeiras, localizada na rua Bento Guelfi, 1.100, e da UBS Nova Conquista. A UPA Laranjeiras será uma unidade tipo II, com capacidade média mensal para realizar 10 mil atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria e cirurgia geral, e previsão de ter 329 profissionais. Com investimento estimado em R$ 15 milhões e custeio mensal aproximado podendo chegar a R$ 4 milhões, o início de obras está previsto para dezembro e a conclusão prevista em 18 meses a partir do começo.

A UBS Nova Conquista será instalada na Rua Catorze, s/n, e terá capacidade para realizar até 4 mil atendimentos e mais 4 mil visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). A unidade contará com cinco equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), equipe de Saúde Bucal e equipe multiprofissional, ampliando a oferta de serviços à população. Com o investimento estimado em R$ 9,6 milhões e custeio mensal de R$ 736 mil, a UBS permitirá um aumento na capacidade instalada, que passará de 2.576 atendimentos, entre consultas médicas, de enfermagem e atendimentos de saúde bucal, para 3.556 atendimentos, além de visitas domiciliares e outras atividades assistenciais. O início das obras está previsto para dezembro deste ano, com conclusão estimada em 18 meses.

Rede assistencial na região

O território da STS São Mateus conta com 43 serviços de saúde, entre eles estão 18 UBSs, cinco Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs; três Centro de Atenção Psicossocial (Caps), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro Especializado em Reabilitação (CER), um Serviço de Atenção Especializada (SAE) em IST/Aids, um Hospital Dia (HD) 24 horas, um Pronto Atendimento (PA), uma Unidade de Referência à Saúde do Idoso (Ursi), um Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CRPics), uma Unidade de Vigilância em Saúde (UVIS) e outros.