Prefeitura inicia obras de requalificação do Módulo 1 do Terminal Rodoviário de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, assinou nesta sexta-feira (16/2) a ordem de serviço para o início das obras de requalificação do Módulo 1 do Terminal Rodoviário Nicolau Delic e das ruas do entorno, no Centro. As intervenções visam ampliar o conforto dos passageiros e de todos que trafegam pelo local, com mais segurança, higiene e luminosidade.

O Módulo 1 é o local destinado ao embarque e desembarque de passageiros das linhas municipais. Em outras frentes de trabalho, a Prefeitura já impermeabiliza o nível superior do Módulo 2, o que deve ser finalizado até maio, e prepara a licitação para a requalificação do térreo, onde operam as linhas intermunicipais.

Também serão realizadas intervenções na passagem de nível que liga o terminal de ônibus à Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), inclusive com proposta de concessão da área à iniciativa privada.

“Este é um projeto muito bonito, que trará leveza a essa área e acolhimento a todos os usuários do sistema. Aqui teremos a integração de todos os modais, já que estamos próximos da Estação Tamanduateí do Metrô e do futuro trajeto do BRT, e, dentro de alguns meses, teremos o circuito cicloviário chegando ao Terminal. Estamos trazendo mobilidade e atrativos para que o Centro se consolide como um local de convivência e qualidade de vida nos próximos anos”, afirmou o chefe do Executivo.

O investimento nas obras do Módulo 1 e no entorno é de R$ 19,4 milhões, sendo 80% referentes à operação de crédito junto à CAF (Corporação Andina de Fomento) e 20% de recursos próprios – o prazo de entrega é de 12 meses. “Os recursos já estão disponibilizados. Portanto, não haverá dificuldade de fluxo de caixa”, ressaltou Auricchio.

Toda a cobertura do Terminal terá placas de energia fotovoltaica, reforçando o compromisso da Prefeitura por uma cidade cada vez mais sustentável. Serão realizados serviços de recuperação das diversas patologias em sua estrutura, desde infiltrações e oxidação das armaduras, até equipamentos quebrados, eliminando riscos aos usuários.

Já as obras de requalificação urbana do entorno (ruas Serafim Constantino, Conde Francisco Matarazzo, Samuel Klein e Manoel Coelho) visam a melhoria na segurança viária com a criação de barreiras físicas para direcionamento dos fluxos, evitando pontos de conflitos entre motoristas e pedestres.

“São Caetano mais uma vez dá exemplo com a reurbanização do nosso Centro”, definiu o secretário municipal de Obras e Habitação, Iliomar Darronqui.

As intervenções integram o Programa Novo Centro. Outros destaques do programa são a requalificação urbana da Praça Cardeal Arcoverde e da Rua Santa Catarina (já entregues), e o Novo Viaduto Independência (em obras).

O Novo Centro está integrado ao Programa Avança São Caetano, o maior programa de obras da história da cidade. São R$ 713 milhões investidos em mais de 90 intervenções.