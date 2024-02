Prefeitura inaugura unidade do Descomplica SP na região da Lapa

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou na manhã desta quinta-feira (22), na Lapa, Zona Oeste da cidade, a 15ª unidade do Descomplica SP, equipamento que oferece mais agilidade para os munícipes que utilizam os serviços públicos da cidade. Com um investimento de R$ 2,6 milhões, a entrega do equipamento integra as ações do Programa Prefeitura Presente na região.

“Esse equipamento descomplica a vida das pessoas com a agilidade na oferta dos serviços. Aqui nós teremos os serviços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, como fazer o cadastro no CadÚnico e consultar a situação de outros benefícios. No Descomplica Digital será possível consultar o PIS e o Serasa, fazer boletim de ocorrência on-line”, contou o prefeito Ricardo Nunes destacando que no serviço, que tem 99% de aprovação por parte da população, também será possível tirar a carteira de trabalho, o bilhete único do idoso, entre outras ações.

Com uma equipe preparada para o atendimento ao público composta por mais de 50 funcionários, no novo equipamento, o munícipe terá acesso, em um só lugar, a mais de 350 serviços.

Instalado em uma área de 634 m², o Descomplica Lapa dispõe de uma ampla área de atendimento ao público, salas de mediação, banheiros, estacionamento, área de apoio para funcionários, tudo com atendimento às condições de acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas.

Durante a entrega da nova unidade, o secretário-adjunto de Inovação e Tecnologia, Humberto de Alencar, apontou que a pasta vem intensificando os trabalhos para entregar mais unidades do Descomplica SP nos próximos meses. “As próximas inaugurações serão na Vila Mariana, Jaçanã e Perus, as três ainda em fevereiro. Depois inauguramos as unidades da Vila Prudente, M’Boi Mirim, Santo Amaro, Mooca, Guaianases, Pirituba e Itaquera”. “Até abril teremos inauguradas as unidades de Parelheiros, Itaim Paulista, Pinheiros, Casa Verde e Aricanduva”, completou.

Descomplica SP Digital

O Descomplica Digital é um espaço de cidadania digital dentro das unidades do Descomplica, para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos.

Os atendentes são capacitados para entender a necessidade, identificar o serviço correspondente e ajudar o cidadão a realizar cada etapa do serviço digital.

5 milhões de atendimentos

Recentemente, o Descomplica SP alcançou a marca de 5 milhões de atendimentos, o que mostra a força e o sucesso da politica pública.

Clique aqui e saiba mais sobre os serviços e ações da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.