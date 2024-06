Prefeitura inaugura unidade do Descomplica SP em Parelheiros, no extremo Sul da capital

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou na manhã desta quinta-feira (20), em Parelheiros, extremo Sul da capital, a 28ª unidade do Descomplica SP da cidade. Idealizado para oferecer mais agilidade e eficiência com um novo padrão de excelência na prestação de serviço ao cidadão, o equipamento está instalado na Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252, e o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a capital terá unidades do Descomplica SP em todas as subprefeituras, além do Descomplica 24 horas, que será na rua XV de Novembro junto com a central de monitoramento do Smart Sampa. “Teremos esse equipamento em todos os cantos da cidade. Trata-se de um serviço que tem uma avaliação positiva de mais de 99% de seus usuários”, explicou.

O prefeito ainda destacou que o atendimento para atualização e inscrição no CadÚnico receberá uma atenção especial em Parelheiros. “Nós temos 8 pessoas aqui que estão aptas, credenciadas pelo Governo Federal com senha e login para fazer tanto o cadastro quanto a renovação e cada uma consegue fazer 15 atendimentos por dia, portanto, a gente consegue fazer até 120 atendimentos por dia só do CadÚnico”, concluiu o prefeito apontando que o objetivo é descomplicar a vida das pessoas com mais agilidade, eficiência e qualidade.

Criado pela Prefeitura de São Paulo para desburocratizar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, o Descomplica SP oferece à população mais agilidade para acessar serviços públicos, como os de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SPTrans, Subprefeitura e Junta Militar.

O atendimento é feito por uma equipe composta por 45 profissionais, que dão o suporte necessário para que a população tenha acesso a 350 serviços.

Para receber o novo equipamento da Prefeitura de São Paulo, o espaço, que possui uma área de 507,09 m², passou por readequações com investimento de R$ 1,4 milhão em melhorias na infraestrutura, mobiliários, comunicação visual, acessibilidade, modernização do parque tecnológico, entre outros. As obras foram iniciadas em janeiro, gerando 40 empregos.

A cabeleireira Maria Souza, 45 anos, foi o atualizar o Cadastro Único para programas sociais e saiu satisfeita. “Além de ser perto da minha casa, o atendimento foi muito rápido, maravilhoso”, conta.

“Fiquei sabendo do Descomplica SP de Palheiros pelo site da Prefeitura de São Paulo. Aqui eu consegui atualizar o meu cadastro para seguir recebendo o Bolsa Família. Foi tudo muito rápido”, esclarece a dona de casa Rosa Maria Souza, 33 anos.

Saiba mais sobre o Descomplica SP em descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br/.