Prefeitura inaugura unidade do Descomplica SP em Itaquera com 350 tipos de serviços

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou nesta segunda-feira (24) a Unidade Descomplica Itaquera, na Zona Leste. O serviço integra a rede de 32 equipamentos públicos administrados por meio da Secretaria de Inovação e Tecnologia.

O novo Descomplica SP Itaquera foi instalado em um imóvel público, com um custeio anual de R$ 1,6 milhão. A área de 416,55 metros quadrados foi completamente adequada para melhor atender os cidadãos, com obras iniciadas em janeiro e finalizadas em maio de 2024.

“Este equipamento que inauguramos hoje conta com mais de 300 serviços, como CadÚnico, Cate, sala de mediação, enfim, vários tipos de atendimento, com agilidade e qualidade. Ajuda a descomplicar a vida das pessoas. O índice de aprovação do Descomplica SP chega a 99,2%, entre ótimo e bom”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

A eficiência dos serviços ofertados na unidade da Zona Leste deixaram o taxista Avelino Oliveira, 63, muito satisfeito. “Reservei a manhã de hoje para atualizar o Cad Único. O atendimento foi tão bom que vou recomendar para meus amigos”, enfatizou.

A costureira Mary Paty, 47, recebeu a indicação de familiares para resolver pendências no equipamento localizado na Avenida Itaquera. “Soube desse serviço por meio de meus parentes. Quero atualizar meu cadastro no Bolsa Família e ver se consigo voltar a receber o benefício, porque foi bloqueado”, disse.

Reestruturação

As reformas incluíram a modernização da infraestrutura, com cabeamento estruturado, mobiliário novo, comunicação visual, ar-condicionado, acessibilidade e atualização do parque tecnológico. Além disso, parcerias com outras secretarias municipais possibilitaram a ampliação dos serviços, envolvendo setores como Assistência Social, Mobilidade e Transportes, e Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Com uma equipe de 42 funcionários, a unidade tem capacidade para realizar até 450 atendimentos diários, garantindo eficiência e agilidade no atendimento ao público. A iniciativa é um reflexo direto dos esforços da Prefeitura de São Paulo em promover a descentralização dos serviços públicos, aproximando a administração municipal dos cidadãos.

Atendimento

Para a maioria dos serviços, é necessário apresentar RG, o número do CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a versão digital).

No Descomplica Itaquera também são realizados atendimentos das secretarias de Assistência Social e Subprefeituras, assim como SPTRANS, Junta Militar e Subprefeituras também estão disponíveis nas unidades do Descomplica SP.

É preciso fazer agendamento pelo site para utilizar a serviço, que conta com postos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa, agência de desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo. O primeiro encaminha candidatos para processos seletivos de vagas de emprego, oferece suporte ao processo de seguro-desemprego, dá orientação para baixar a carteira de trabalho digital e presta atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar.

Os empreendedores podem se inscrever em cursos, eventos e programas, assim como buscar orientações sobre o MEI – Microempreendedor Individual por meio da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento.

Avaliação popular

O Descomplica SP é considerado um dos melhores serviços da cidade de São Paulo. Continua com ótima avaliação popular, acima de 99% por seus serviços prestados, e agora tem cinco estrelas no ranking do Google. Já atendeu a mais de 5 milhões de solicitações até março de 2024 e conta com a participação de diversos outros órgãos.

Serviço

Descomplica SP Itaquera – Av. Itaquera, 6.735

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h