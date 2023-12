Prefeitura inaugura nova modalidade de acolhimento em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (05) a Unidade de Acolhimento (UNA) Amor à Vida, um serviço especialmente voltado para as pessoas em situação de rua que têm dificuldade em permanecer nos serviços convencionais da rede socioassistencial. Em parceria com o Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, o serviço disponibiliza 300 camas distribuídas em três andares de um edifício localizado na Rua General Carneiro, 175, no centro histórico da capital, locado pela organização responsável.

“São Paulo está dando uma resposta bastante importante com relação a essa questão, estamos avançando muito, mas sabemos que ainda temos muito para fazer. Temos hoje várias modalidades, buscando cada vez mais um serviço humanizado. Temos os Centros de Acolhimento Especiais, os abrigos normais, alugamos 4 mil vagas em hotéis, as Vilas Reencontro, agora este novo equipamento, tudo para fazer um atendimento adequado para cada perfil das pessoas em situação de rua, acolhendo homens e mulheres trans, pessoas com cachorros, são novas modalidades de atendimento para conseguirmos abranger todas essas pessoas”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Os três andares do prédio são destinados a atender até 300 pessoas, entre homens, mulheres e mulheres trans, em pisos separados. Cada andar é equipado com oito banheiros com chuveiros e adaptações que permitem acessibilidade para pessoas com deficiência. Os acolhidos poderão repousar, tomar banho e se alimentar no serviço.

“Este é mais um espaço de acolhimento diferenciado, com baixa exigência, onde as pessoas podem chegar ou sair no horário que quiserem, com direito a banho, jantar, café da manhã, sem regras pré-estabelecidas de horários para entrar ou sair, ou seja, uma forma de acolhimento voltada para um público com dificuldades com os modelos e regras tradicionais, para que possa haver mais humanização”, disse o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra. “Não é uma forma de atendimento que buscamos vínculos sociais, mas atender as necessidades imediatas daqueles que vem”, completou.

A parceria com a Prefeitura garantirá 600 refeições diárias, sendo 300 jantares e 300 cafés da manhã, e fará um repasse mensal de R$ 390.780,00 ao Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, que já tem experiência no atendimento às pessoas nesta condição e gerenciará os serviços nos três andares contemplados na parceria.

“As pessoas precisam de dignidade, de uma roupa limpa para poder se deitar. Tomei banho em um albergue e me deram jornal para me secar depois do banho, fiquei com aquela tinta toda no rosto, no corpo. Aqui é toalha de verdade, é lençol de verdade, é colchão de verdade. As pessoas que vão tratar do pessoal de rua, são pessoas que têm vivência de rua e que sabem respeitar os colegas que estão na rua, porque viveram aquilo, sentiram na pele o que é isso, como eu, que vivi 6 anos em situação de rua”, destacou o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, Robson Mendonça.

O serviço funciona de portas abertas, das 17h às 8h. e surge como alternativa às pessoas que estão há mais de um ano em situação de rua e evitam outros serviços da rede socioassistencial que têm regras como horários de entrada e saída.

“Eu só tenho que agradecer. Sou desenhista de moda e tive problemas financeiros que me deixaram na ruína e agora encontrei mais uma oportunidade para me reerguer na vida”, disse o acolhido Walter Magalhães da Silva.

O novo equipamento terá em seu quadro de funcionários pessoas com histórico de situação de rua, sendo 5% das funções voltadas ao público LGBTQIA+. O Amor à Vida contará com 18 monitores, quatro auxiliares de serviços gerais, quatro auxiliares de limpeza, quatro auxiliares de cozinha, três auxiliares administrativos e duas cozinheiras, além de um gerente e um assessor de projeto.

Como serviço Porta Aberta, o usuário pode entrar, tomar banho, fazer uma refeição e pernoitar, caso deseje. A nova modalidade de acolhimento visa oferecer também auxílio à reconstrução dos laços sociais e da dignidade, que são prejudicados durante exposição à realidade sofrida nas ruas. Além dos serviços oferecidos pela SMADS (alimentação, banho e pernoite), o espaço irá ofertar outras atividades administradas pelo Movimento Estadual da População em Situação de Rua.

Núcleos de Convivência e Centros de Acolhimento

A cidade conta com 349 serviços de acolhimento para população em situação de rua em diversas tipologias e modalidades, contabilizando mais de 24 mil vagas no total. Somente em hotéis, são 4.094 vagas ofertadas. O repasse mensal para os serviços destinados a essa população é de R$ 38,3 milhões.

A cidade conta ainda com 15 núcleos de convivência, onde a população em situação de rua não acolhida é atendida e tem acesso a sanitários, chuveiros e lavanderias. Até o final de 2024, a meta é entregar quatro novos núcleos.

O encaminhamento para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial é feito de acordo com o perfil do indivíduo e com a tipologia do serviço, respeitando o histórico da pessoa ou família a ser acolhida.

As pessoas em situação de rua são encaminhadas aos serviços de acolhimento por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros Pop do município, do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e Ampara SP.

“Olhamos para a população em situação de rua como tema prioritário sem a ver como um bloco homogêneo, como se fosse restringida a apenas um tipo de pessoa para um tipo de acolhimento, mas um dos grandes diferenciais é que priorizamos a população em situação de rua como um grupo heterogêneo, com pessoas diferentes, demandas diferentes e respostas diferentes”, disse o secretário Bezerra.

Serviço – Unidade de Acolhimento (UNA) Amor à Vida

Endereço: Rua General Carneiro, 175 – Centro Histórico

Funcionamento: portas abertas, das 17h às 8h