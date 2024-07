SP inaugura em São Miguel Paulista novas unidades de espaço de trabalho e estúdio de podcast

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou nesta segunda-feira (1º) uma nova unidade do Teia, espaço compartilhado de trabalho, e do Sampa Cast, estúdio de podcast, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, voltados aos empreendedores da capital e fortalecimento da economia criativa. Os novos equipamentos estão instalados na Subprefeitura de São Miguel, na Vila Jacuí, e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Teia e o Sampa Cast são duas iniciativas da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com intermédio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa).

“Esse é o 10º Teia que inauguro, o Bruno Covas inaugurou dez. Aqui é um espaço é fundamental para possibilitar que as pessoas possam empreender com infraestrutura, computador, Wi-Fi, retroprojetor, sala de reuniões para montar um escritório e crescer”, ressaltou o prefeito Ricardo Nunes, que também lembrou a importância do Sampcast.

“Outro lugar de fundamental importância para as pessoas utilizarem para fazer seus negócios, divulgar os comércios, as atividades das subprefeituras, as atividades culturais. Vivemos um momento importante do poder público que é estar alinhado ao que está acontecendo no mundo, como é o caso da tecnologia, da comunicação e das redes. Por isso, o Sampacast é super importante”, ressaltou o prefeito.

O Teia São Miguel é a 20º unidade inaugurada pela gestão municipal desde em 2019, quando o projeto foi iniciado. O equipamento possui estações de trabalho, computadores, Wi-Fi e salas de reunião, para que os empreendedores possam desenvolver seus negócios. Além disso, oferece uma programação mensal gratuita de qualificação empreendedora, que conta com cursos, oficinas e palestras, além de encontros de networking para ampliação das redes de contato.

“A criação de espaços de trabalho compartilhados como o Teia e o Sampa Cast é fundamental para o fortalecimento do empreendedorismo local. Esses ambientes proporcionam infraestrutura de qualidade e programas de qualificação, permitindo que os empreendedores desenvolvam seus negócios com apoio técnico e oportunidades de networking. Ao fomentar a colaboração e a inovação, a Prefeitura de São Paulo está promovendo o crescimento sustentável e a geração de renda, impulsionando a economia e o bem-estar da comunidade”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Funcionamento

O programa Teia abrange todas as regiões de São Paulo e tem unidades instaladas nos bairros de Cidade Tiradentes, Vila Curuçá, Itaquera, Jaçanã, Jardim Edite, Butantã, Pinheiros, Heliópolis, Interlagos, Santo Amaro, Grajaú, Três Lagos, Parelheiros, Centro, Taipas, Perus, Cachoeirinha, Lapa e na Vergueiro. Para utilizar os espaços, os empreendedores devem fazer o agendamento pelo site adesampa.com.br/app.

Já o Sampa Cast São Miguel é a quinta unidade inaugurada pela Prefeitura. Os outros estúdios funcionam nos bairros de Pinheiros, Heliópolis, Lapa e Vergueiro. O espaço, que é aberto para a população paulistana de forma gratuita, dispões de infraestrutura completa de gravação para conteúdos de áudio e vídeo, tem equipamentos profissionais e equipe técnica qualificada pronta para auxiliar os empreendedores na produção dos conteúdos. Para ter acesso ao estúdio, o munícipe deve realizar o agendamento nos dias 20 de cada mês pelo site adesampa.com.br/sampacast.

O Sampa Cast foi criado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos profissionais em um momento de grande expansão do setor e fortalecer a criação de conteúdos informativos e educativos do universo empreendedor. Isso permite que empreendedores dos diferentes setores da economia criativa tirem do papel projetos voltados para podcast, vídeo conteúdo, web séries, entrevistas e outros formatos a serem disseminados nos canais digitais, além de edição de materiais e possibilidade de monetização dos canais.

“Ao ampliar ainda mais os acessos dos paulistanos a espaços como o Teia e Sampa Cast seguimos com o compromisso de fomentar a economia criativa local e o empreendedorismo no nosso município. São Paulo é uma capital dinâmica, impulsionadora do desenvolvimento econômico e da inovação, e políticas públicas como essas, que abrangem todas as regiões da cidade, possibilitam o fortalecimento do ecossistema empresarial e permitem que empreendedores das regiões mais afastadas consigam se consolidar no mercado, gerando oportunidades de emprego e renda para cada território”, pontua o presidente da Ade Sampa, Renan Vieira.

Unidades – TEIA

Teia São Miguel

Endereço: Subprefeitura de São Miguel Paulista, Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 — Vila Jacuí (Subprefeitura)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Vergueiro

Endereço: Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, 1000 — Paraíso

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 18h.

Teia Lapa

Endereço: Biblioteca Mário Schenberg. Rua Catão, 611 — Lapa

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Teia Butantã

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 — Jardim Olympia (Cresan Butantã).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Cachoeirinha

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 — Vila dos Andrades.

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 18h.

Teia Centro

Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 139 — Centro Histórico de São Paulo.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 17h.

Teia Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 no 3º andar/piso Cidade Tiradentes.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Teia Grajaú

Endereço: R. Maria Moassab Barbour, S/N — Cantinho do Céu.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Teia Heliópolis

Endereço: Estrada das Lágrimas, 2385 (CEU Heliópolis).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Teia Interlagos

Endereço: Av. Interlagos, 6122 — Interlagos.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Vila Curuçá

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3452 — Itaim Paulista.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h

Teia Itaquera

Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 (Subprefeitura Itaquera).

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Jaçanã

Endereço: R. Francisca Espósito Tonetti, 105 — Jardim Guapira.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Jd. Edite:

Endereço: R. Charles Coulomb, 120 — Cidade Monções.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Teia Parelheiros

Endereço: Estrada da Colonia, 2.500 — Jardim Novo Parelheiros.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Perus

Endereço: R. Antônio Maia, 651 — Vila Perus.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Pinheiros (Green Sampa)

Endereço: Rua Sumidouro, 580 — Pinheiros.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Obs: Unidade fechada para reformas estruturais.

Teia Santo Amaro

Endereço: Praça Salim Farah Maluf, s/n — Santo Amaro.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Obs: Essa unidade do Teia, está instalada dentro do Centro de Cidadania da Mulher, por esse motivo, é de uso exclusivo do público feminino.

Teia Taipas

Endereço: Rua Diógenes Dourado, 101 — Cohab Taipas.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Três Lagos

Endereço: Maria Moura da Conceição, S/N — Jardim Belcito.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Agendamento para utilização em todas as unidades: adesampa.com.br/app

Unidades – SAMPA CAST:

Sampa Cast São Miguel

Endereço: Subprefeitura de São Miguel Paulista, Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 — Vila Jacuí (Subprefeitura)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Sampa Cast Vergueiro:

Endereço: Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, 1000 — Liberdade

Horário de funcionamento: de terça a sábado, exceto feriados, das 10h15 às 18h30

Sampa Cast Lapa:

Endereço: Biblioteca Mário Schenberg, Rua Catão, 611 – Lapa

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h15 às 17h30

Sampa Cast Green Sampa

Endereço: Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa, Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h15 às 17h30

Sampa Cast Heliópolis

Endereço: CEU Heliópolis, Estr. das Lágrimas, 2385 – Ipiranga

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h15 às 17h30

Agendamento para utilização em todas as unidades: todo dia 20 de cada mês pelo site adesampa.com.br/sampacast.