Prefeitura inaugura em Pinheiros 27ª unidade do Descomplica SP

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou, na manhã desta terça-feira (18), a 27ª unidade do Descomplica SP, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.123, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Idealizado para oferecer mais agilidade e eficiência com um novo padrão de excelência na prestação de serviço ao cidadão, o equipamento tem capacidade de realizar 800 atendimentos diários e recebeu investimento de R$ 1,3 milhão para sua implantação.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o serviço estará nas 32 subprefeituras e outros cinco equipamentos serão inaugurados nos próximos dias nas regiões de Itaquera, Casa Verde, Parelheiros, Ermelino Matarazzo e Itaim Paulista. “Além disso, teremos o Descomplica 24 horas, que vai funcionar no prédio de monitoramento do Smart Sampa, na rua XV de Novembro, no Centro”, disse. “É um serviço superimportante que descomplica a vida das pessoas com mais de 300 serviços sendo ofertados. A avaliação das pessoas que usam supera 99% de satisfação quanto ao atendimento. A gente tem um serviço com muita agilidade e qualidade”, completa o prefeito apontando que os atendimentos mais procurados são os relacionados ao Bilhete Único, CadÚnico e o CAT com o atendimento ao trabalhador.

A nova unidade emprega uma equipe de 48 profissionais capacitados para compreender as necessidades dos cidadãos e auxiliar no cumprimento de cada etapa do processo.

O custeio mensal de operação do Descomplica Pinheiros é de R$ 1,6 milhão. A estrutura, de 462,57 m², foi planejada e equipada para oferecer mais de 350 serviços diferentes, demonstrando a abrangência e a capacidade dessa nova instalação.

O programa Descomplica SP foi criado pela Prefeitura para desburocratizar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos.

O Descomplica SP Pinheiros oferece à população mais agilidade para acessar serviços públicos, como os de Assistência Social, Subprefeitura e Junta Militar. Na unidade, também estão instalados totens da SPTrans e do Poupatempo.

As obras foram iniciadas em janeiro deste ano e incluíram importantes adequações no espaço físico, com melhorias na infraestrutura, com cabeamento estruturado, novos mobiliários, comunicação visual, instalação de ar-condicionado e implementação de acessibilidade. Além disso, houve uma significativa atualização e modernização do parque tecnológico, com novos equipamentos.

Serviço de excelência

Na avaliação da população, os serviços do Descomplica obtiveram mais de 99,5% de excelência.