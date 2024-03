Prefeitura inaugura em Itaquera o 1º Centro Dia para Pessoas com Deficiência da cidade

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou nesta sexta-feira (15) o 1º Centro Dia para Pessoas com Deficiência (CDPCD) da cidade, em Itaquera, na Zona Leste, que vai atender pessoas deficiências intelectual, física, sensorial ou múltipla, mas que tenham independência ou dependência leve a moderada para as atividades básicas da vida diária, e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com suporte leve ou moderado.

Ao entregar a unidade, o prefeito ressaltou a importância desse tipo de equipamento tanto para os atendidos quanto para seus familiares por oferecer a possibilidade de a pessoa passar o dia em um local que ofereça qualidade de vida, com música, refeição, passeios externos, acompanhada por equipe preparada.

“A gente recebia bastante demanda para a abertura de um espaço como este, principalmente do nosso Conselho da Pessoa com Deficiência, das audiências públicas realizadas na Câmara, as famílias que nos traziam essas demandas, que as pessoas com deficiência não tinham atividades para fazer em suas casas”, explicou o prefeito, que reforçou a importância social do equipamento. “É importante lembrar que este trabalho é para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para as famílias com dificuldade para pagar alguém para ajudar no cuidado e agora, com esse espaço, elas poderão vir para cá, inclusive utilizando o serviço de transporte da Prefeitura de São Paulo, que é o Atende+”, destacou.

O CDPCD Irmã Maria Anna Sala tem 30 vagas para atendimento de pessoas de 18 a 59 anos e a missão de fortalecer ações de inclusão e eliminar a segregação social deste público, proporcionando a quebra do isolamento, o aumento da qualidade de vida e a diminuição do risco de vulnerabilidades sociais e relacionais. O equipamento presta atendimento nos períodos diurno e vespertino.

A unidade realiza atividades de convivência, cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais. Atua também em situações de risco e violação de direitos, como discriminação, negligência, maus-tratos, violência física e psicológica, dentre outros, contribuindo para a superação destas condições e evitando novas ocorrências por meio do apoio à ampliação da autonomia das pessoas com deficiência e do suporte para os seus principais cuidadores.

“Para quem não vive essa situação no cotidiano, talvez como pai, como mãe, como parente de quem tem algum tipo de deficiência, mental ou motora, talvez não tenha a dimensão da importância de algo assim e hoje a gente inaugura uma nova tipologia, porque ao oferecermos um espaço que dá a possibilidade para que pessoas com deficiência possam passar o dia todo, da manhã até a noite, com várias atividades, vários serviços, oficinas, acompanhamento”, destacou o secretário municipal Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, também destacou a importância desse equipamento para dar qualidade de vida aos atendidos e à família. “Pensem que, se não tem essa opção, normalmente a opção é o sofá de casa. E isso é triste, é desrespeitoso. A inauguração deste espaço me deixa muito feliz porque é um grande diferencial desta gestão”, disse.

Esse é mais um serviço disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) às pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Os encaminhamentos são feitos pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) da capital.

O CDPCD Irmã Maria Anna Sala é administrado pela Organização de Sociedade Civil (OSC) Assistência de Assistência Social Eny Vieira Machado, com repasse mensal de R$ 109.468,78.

Rede Socioassistencial

A rede socioassistencial da Prefeitura conta, atualmente, com 52 serviços voltados ao atendimento e acolhimento de pessoas com deficiência, com um total de 3.169 vagas. Os encaminhamentos para os serviços podem ser feitos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A Prefeitura também disponibiliza serviços exclusivos para idosos. Somente nas 93 unidades do Núcleo de Convivência para Idosos são atendidos 13.310 idosos. Nos 27 Centros de Convivência para Idosos, são 810 vagas. Além disso, são oferecidas 720 vagas em 19 de institutos de longa permanência de idosos, que não têm família.