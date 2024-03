Prefeitura, Federação Paulista e Associação das Minas se unem pelo desenvolvimento do skate em São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, se reuniu com o presidente da Federação Paulista de Skate, Bruno Hupfer, e outros nomes importantes da modalidade. Em pauta esteve o fortalecimento da união entre as partes para desenvolvimento do esporte na cidade.

Na ocasião, o chefe do Executivo detalhou as obras do Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy, previstas para serem finalizadas no segundo semestre. O local, que se transformará em um grande polo esportivo, gastronômico e cultural, terá, entre outros equipamentos, duas pistas de skate (uma street e outra park), contribuindo para o fomento da modalidade, que se tornou olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021.

“O skate vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, inclusive em São Caetano, onde sempre nos empenhamos em oferecer espaços adequados para o desenvolvimento da modalidade. Estimula a boa convivência, o bem-estar e a promoção de saúde. Por isso estamos investindo na criação de duas pistas modernas, que, não tenho dúvidas, se tornarão referências para o País”, ressaltou Auricchio.

“A reunião foi bem proveitosa e o prefeito Auricchio se mostrou muito interessado em resolver os problemas relacionados à prática do skateboard na cidade”, afirmou o presidente Bruno Hupfer.

Também participaram do encontro a Presidente da Associação das Minas e idealizadora do projeto 2ª das Minas, Luciana Tozo, o diretor executivo da Federação Paulista de Skate, Mario Hermani, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Bruno Vassari.

“É de extrema importância a abertura deste espaço para um diálogo efetivo sobre políticas públicas relativas ao skate em nosso município. O projeto da nova pista está incrível”, concluiu Luciana.

NOVAS PISTAS

As pistas que serão construídas no Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy ocuparão área total de 1.350 m², sendo street (850 m²) e park (500 m²);

Na street, a maioria dos obstáculos foi planejada em um flow (técnica de maior fluidez no skate), com a pista mais voltada à diversão do que propriamente competições. Os diferenciais serão as conexões de patamares, onde os desníveis proporcionarão esse fluxo mais divertido, sem a necessidade de sair do skate para pegar velocidade. Mas também terá o setor de escada/borda/corrimão, com dimensões mais elevadas para competições e praticantes mais experientes.

O modelo da pista park também serve para competições. São rampas de 1,60m a 2,75m, com bank, transfer extenso e extensão longa em coping block.