Prefeitura entrega novas instalações do Descomplica SP em Campo Limpo

Durante as atividades do programa Prefeitura Presente em Campo Limpo, na Zona Sul da capital na última sexta-feira (28), o prefeito Ricardo Nunes entregou as novas instalações do Descomplica SP Campo Limpo. O serviço está instalado nas 32 subprefeituras da cidade e administrados por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

O Descomplica Campo Limpo realiza até 900 atendimentos diários e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estrutura, onde são executados mais de 350 serviços, tem 866,24 metros quadrados e 70 colaboradores.

“As unidades do Descomplica SP têm mais de 300 serviços como, por exemplo, o CadÚnico, Junta Militar. Todos os serviços da Prefeitura a gente tem aqui. É um trabalho para as pessoas poderem vir, serem atendidas com agilidade, qualidade e terem uma solução muito rápida das suas questões”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

Para a execução das reformas, que tiveram início em novembro de 2023 e foram finalizadas em maio de 2024, a Administração Municipal investiu mais de R$ 1,4 milhão. O espaço conta com adequações e melhorias na infraestrutura, mobiliários, comunicação visual, ar-condicionado e acessibilidade, além de atualização e modernização do parque tecnológico.

Quem já utiliza os serviços elogia a agilidade e facilidade que o equipamento oferece. “Vim atualizar o CadÚnico e fazer o cartão do idoso. Foi rápido, muito bom. É bom no geral, para todos”, disse o pedreiro José Leite Martins, 63 anos.

A auxiliar de limpeza Fabiana Batista Miranda, 28 anos, buscou o Descomplica SP para resolver um problema no seu Número de Identificação Social (NIS). “A empresa fez 2 NIS e não consegui receber a segunda parcela do seguro-desemprego. Acho bom ter os serviços perto de casa, ainda mais para quem tem dois filhos pequenos.”

Atendimento

No Descomplica Campo Limpo são realizados atendimentos das secretarias de Assistência Social e Subprefeituras, assim como SPTRANS e Junta Militar. Para a maioria dos serviços, é necessário apresentar RG, o número do CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a versão digital).

Para utilizar a serviço, que conta com postos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa, agência de desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, é preciso fazer agendamento pelo site. O primeiro encaminha candidatos para processos seletivos de vagas de emprego, oferece suporte ao processo de seguro-desemprego, dá orientação para baixar a carteira de trabalho digital e presta atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar.

Os empreendedores podem se inscrever em cursos, eventos e programas, assim como buscar orientações sobre o MEI – Microempreendedor Individual por meio da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento.

Avaliação popular

Considerado um dos melhores serviços da cidade de São Paulo, o Descomplica SP continua com ótima avaliação popular, acima de 99%, por seus serviços prestados. Agora, conta com cinco estrelas no ranking do Google. Já atendeu a mais de 5 milhões de solicitações até março de 2024 e conta com a participação de diversos outros órgãos.

Serviço

Descomplica Campo Limpo – Avenida Giovanni Gronchi, 7.143

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h