Prefeitura entrega novas instalações da UPA Santo Amaro com ampliação dos serviços

A Prefeitura de São Paulo entregou nesta quarta-feira (19) as novas instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Amaro – Dr. José Sylvio de Camargo, na Zona Sul da capital, que funciona 24 horas por dia, ganhou um laboratório de análises clínicas, passou a contar com quase 200 funcionários a mais e agora poderá atender até 25 mil pessoas por mês. O equipamento inicia os atendimentos a partir de amanhã (20), na Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 41.

“A UPA Santo Amaro foi inaugurada em 2018 pelo prefeito Bruno Covas prevista para atender 15 mil pessoas, mas que estava atendendo 22 mil. A gente dá um passo muito importante com a ampliação desse equipamento”, contou o prefeito Ricardo Nunes. “Nós pagávamos aluguel no prédio onde estava a UPA e o novo prédio além de maior, mais adequado é um prédio do Governo do Estado, que o governador Tarcísio de Freitas passa para prefeitura sem nenhum custo”, completou.

Nunes ainda destacou que vem trabalhando não só na ampliação dos equipamentos de saúde, mas, também, na requalificação dos que já existem. “Até 2016 nós tínhamos só 3 UPAs na cidade de São Paulo. Hoje, temos 26 e ainda vamos inaugurar mais 8 esse ano, além das 8 que estão em construção e que vamos inaugurar no ano que vem”, disse. “Mas não deixamos de olhar para aquelas UPAs em que é necessária a melhora no atendimento, do espaço e da equipe”, concluiu.

Estrategicamente, as novas instalações buscam aumentar o espaço e melhorar ainda mais o atendimento à população da região. A UPA funciona 24 horas por dia, oferecendo diversos serviços de urgência e emergência, atendimento infantil e adulto, ortopedia, odontologia e psiquiatria.

“Com as novas instalações, a Secretaria Municipal da Saúde reafirma seu compromisso de oferecer serviços de qualidade e ampliar o acesso à saúde para toda a população de Santo Amaro”, afirma o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Atualmente, a unidade atende 22 mil pessoas por mês, com uma estimativa de aumento para 25 mil atendimentos mensais. A UPA conta com cinco leitos de pediatria, 11 de clínica médica e seis de emergência, e agora contará com um novo serviço: um laboratório de análises clínicas instalado em suas dependências.

Essa tecnologia, denominada “miniLab”, é composta por equipamentos compactos e automatizados, permitindo a realização de exames diretamente na unidade. O “miniLab” otimiza e agiliza os exames solicitados no serviço pré-hospitalar, melhorando o atendimento ao usuário, a conduta e o manejo clínico. Esse novo serviço atenderá as necessidades de urgência e emergência.

A ampliação dos serviços também resultou no aumento do quadro de profissionais, totalizando agora 621 colaboradores, são 198 a mais que antes, incluindo um gerente, 49 médicos clínicos, 28 pediatras, 28 ortopedistas, 21 psiquiatras, 10 médicos clínicos diaristas, um médico clínico de observação, 21 médicos emergêncistas, 14 cirurgiões, dois médicos de núcleo interno de regulação, 11 psiquiatras diaristas, 60 enfermeiros, um enfermeiro núcleo interno de regulação, um enfermeiro de vigilância, quatro assistentes sociais, três assistentes técnicos de informação, 53 auxiliares administrativos, quatro auxiliares de enfermagem, 28 auxiliares de farmácia, 12 auxiliares de saúde bucal, cinco auxiliares operacionais, 28 cirurgiões dentista, um coordenador de enfermagem, um coordenador médico, oito farmacêuticos, seis líderes de atendimento, sete menores aprendizes, 26 orientadores de público, um psicólogo, um supervisor administrativo, quatro supervisores de enfermagem, um supervisor de farmácia, 172 técnicos de enfermagem e oito técnicos de imobilização.

O investimento na implantação da unidade neste novo local foi de R$ 5,6 milhões, incluindo custeio próprio, e contemplou obras de adequações das paredes internas, melhorias na fachada e serviços externos de pintura, para proporcionar um ambiente mais adequado e capacitado para atender a população local.

A unidade pertence à Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santo Amaro/ Cidade Ademar e tem a gestão da Organização Social Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e o custo mensal de operação da UPA será de R$ 4,2 milhões.

Avança Saúde SP

A entrega das novas instalações da UPA Santo Amaro faz parte do Programa Avança Saúde SP, considerado o maior programa de saúde pública desenvolvido na cidade de São Paulo para melhorar as condições de acesso e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).