Prefeitura entrega no Tucuruvi segundo Centro de Cuidados Odontológicos da cidade

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (26) o segundo Centro de Cuidados Odontológicos da capital, o CCO Norte, que tem capacidade para realizar 11.808 atendimentos por mês. O CCO vai ampliar o acesso da população aos procedimentos odontológicos de Atenção Básica e Especializada, além de melhorar os índices de saúde bucal na região. O primeiro CCO da cidade funciona no Centro da cidade.

Ao entregar a unidade, o prefeito Ricardo Nunes enfatizou os investimentos que a gestão municipal tem feito na área da Saúde. “A gente tinha um orçamento de 2016 de R$ 10 bilhões, elevamos para R$ 20 bilhões em 2023, dobramos o orçamento da Saúde e, por conta disso, mesmo que a Prefeitura esteja arcando com 85% do orçamento da Saúde, diminuiu o repasse do governo federal, eram 25%, agora de 14%, nossa capacidade de investimento estamos fazendo a ampliação dos equipamentos de atendimento de Saúde”, explicou.

O prefeito falou ainda da capacidade de atendimento especializado dessa nova unidade. “O CCO tem profissionais da mais alta qualidade, equipamentos da mais alta qualidade, inclusive para fazer pela primeira vez o tratamento de dor orofacial. É um grande avanço”, disse o prefeito. A dor orofacial afeta região da cabeça, na face, pescoço, boca ou mandíbula e pode reduzir a qualidade de vida do paciente. A dor pode ser resultado de uma condição simples, como dor de dente causada pela cárie, ou mais difícil de identificar, como disfunção temporomandibular (DTM).

Ao todo, o CCO Norte tem 20 cadeiras odontológicas, sendo dez voltadas, a princípio, para a Atenção Básica, e dez cadeiras voltadas à Atenção Especializada: duas cadeiras para próteses, quatro cadeiras para endodontia e quatro cadeiras para cirurgia oral menor, sendo uma compartilhada para a especialidade de dor orofacial. A capacidade de atendimento é de 7.520 na Atenção Básica e 4.288 na Atenção Especializada.

Esse Centro de Cuidados Odontológicos conta com 183 colaboradores, entre cirurgiões dentistas, auxiliares em saúde bucal, farmacêuticos, técnico de farmácia, gerente de unidade, coordenador administrativo, técnico de segurança do trabalho, técnico de engenharia clínica e analista de T.I. O investimento total na implantação foi de R$ 4,2 milhões e seu custeio mensal será de R$ 1,8 milhões.

Quem já utilizou o serviço, na manhã desta quarta-feira, fez questão de elogiar. “Fui muito bem atendida, com respeito, atenção e dedicação”, disse a aposentada Marlene da Silva Reis, 71 anos, que fez uma sessão de laser para conter o excesso de secreção na boca.

A também aposentada Sirlene Souza Machado, 72 anos, comemorou a chegada do serviço ao bairro. “O CCO é uma demanda antiga, hoje é uma realização de uma briga que a gente tem há muito tempo, é uma bênção para todos nós, não só do Tucuruvi, mas de toda a Zona Norte, é um prêmio divino.”

O equipamento está localizado em um prédio de quatro andares próprio, no pavimento superior, onde está localizado o Ambulatório de Especialidades (AE) Tucuruvi, contando com dez salas odontológicas, acessibilidade (plataforma elevatória), sala de gerência, sala administrativa, banheiros acessíveis, almoxarifado, espaço para regulação, DML, sala laboratório de prótese, farmácia compartilhada com o AE Tucuruvi, entre outros espaços.

O CCO Norte faz parte do território da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santana/Jaçanã e será administrado pela Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD). O equipamento fica em um prédio de quatro andares na Avenida Nova Cantareira, 1.467 – Tucuruvi, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 19h.

Rede assistencial

O território da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santana/Jaçanã conta com 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), três Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, um Ambulatório de Especialidades (AE), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Serviço de Assistência Especializada (SAE) em IST/Aids, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um pronto-socorro, dois Centros Especializados em Reabilitação (CERs), um centro de Convivência e Cooperativa (Cecco), quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps), cinco Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), duas Unidades de Acolhimentos Adulto (UAAs), duas Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis), entre outros serviços.