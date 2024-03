Prefeitura entrega Complexo Zé do Norte como mais uma opção de lazer

Os moradores da região norte, em Diadema, tem muitos motivos para comemorar a entrega do Complexo Educacional, de Lazer e Saúde Vereador Zé do Norte, neste domingo (10/03). O Quarteirão, que reúne a EMEB Manoel Fiel Filho (Henfil) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Nações, agora se torna mais uma opção de lazer e espaço de convivência para a população local.

O complexo, localizado entre as ruas Venezuela e Irlanda, ganhou reforma da quadra, novo paisagismo, instalação de Academia da Cidade, implantação de pet park, criação de murais e grafites realizados por artistas da cidade, além de intervenções do Programa Rua da Gente. “Ele tem um conceito de resgatar o espaço público, dar prioridade para as pessoas no viário, onde passa o carro, e trazer segurança, principalmente para a convivência no espaço urbano. Aqui tem espaço para caminhada, área lúdica para as crianças brincarem”, explicou o representante da secretaria de Mobilidade, Ronaldo Tonobohn.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, reconheceu o trabalho dos servidores do município e assumiu um compromisso que vai melhorar ainda mais as condições do Complexo. “O prefeito só consegue avançar e entregar aquilo que muda a vida das pessoas, porque não está sozinho. Temos um secretariado dedicado e uma equipe comprometida. Vamos fazer a proteção e cercar o parque, para ter horário de funcionamento e a comunidade usufruir ainda mais”. O projeto para a obra está pronto e a Prefeitura está em fase de orçamento.

“Antes não tinha lugar para levar as crianças e, agora, a praça ficou 100%. Ela é nossa e precisamos da colaboração da população no cuidado com o local”, afirmou Solange Gomes. O professor Marcos Gonçalves de Oliveira, que mora em frente à praça, acompanhou as mudanças do local ao longo dos meses. “Estou aqui há 27 anos e já pensei em me mudar. Hoje fico muito feliz porque eu volto a acreditar que é possível trabalhar essa parceria entre prefeitura e comunidade. Eu acho esse espaço muito bonito e agora ficou mais. Não quero sair mais daqui”, relata.

Prestação de serviços

Durante a manhã, quando ocorreu a cerimônia de entrega, foram disponibilizados serviços gratuitos como Van do Integra Diadema, Simplifica, Coopera, Emprega, Economia Solidária, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Móvel e Carro da Vacina. Geralda Alves Pereira, moradora do bairro, aproveitou o evento para receber a segunda dose da bivalente. “O evento é para as crianças, mas eu também vim completar minha vacinação da covid. É importante para se proteger da doença”, afirmou.

Homenagem

A secretária de Planejamento e Gestão e filha do homenageado, Fátima Queiroz, relembrou o histórico do local, desde a construção da escola – na primeira gestão do prefeito Filippi – até hoje e agradeceu a homenagem. “Fico feliz por esse espaço ter recebido o nome Zé do Norte, pela história dele e pelos cinco mandatos que dedicou a essa comunidade para que tivéssemos uma cidade com mais direitos, cidadania e pudesse alcançar políticas públicas que, de fato, nos atendesse”.

O representante da Câmara Municipal, Josa Queiroz, também filho do homenageado, reforçou que o Complexo simboliza as lutas do então vereador nas áreas de saúde, educação e lazer. “As pessoas precisam sentir a presença do poder público, sabendo que vão ter um local com equipamentos adequados para atividade física, que podem trazer seus filhos e filhas para bater uma bolinha e, principalmente, porque vão ter segurança. Que esse espaço seja utilizado da melhor forma possível”, desejou.

José Queiróz Neto, conhecido como Zé do Norte, migrou do Estado do Rio Grande do Norte para Diadema, na década de 1970, com esposa e três filhos. Trabalhou na área de transporte, construção e metalurgia e participou de movimentos sociais na época da ditadura. Foi eleito vereador por cinco mandatos, entre os anos de 1992 e 2012, quando recebeu o título de cidadão diademense, e faleceu em 2019.

Serviço:

Complexo Educacional, de Lazer e Saúde Vereador Zé do Norte

Rua Irlanda, 80 – Jardim das Nações.