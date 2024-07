Prefeitura entrega a ampliação do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou neste sábado (27/7), as obras de ampliação do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, localizado na Rua Aurélia, 101, Bairro Santa Paula. O projeto ampliou em 30% a área construída do hospital, com 700 metros quadrados adicionais, proporcionando maior conforto e celeridade nos atendimentos.

O projeto de ampliação, que contou com emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Auricchio e recursos da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), teve investimento total de R$ 9,1 milhões, incluindo obras, equipamentos e mobiliário.

Letícia Teixeira/PMSCS

“Em 2008 cumprimos nosso plano de governo e a cidade ganhou um hospital de urgência e emergência. Em 2017 encontramos um hospital deteriorado e, em 2018, entregamos o HMEAS reformado. Porém, a Saúde é uma área dinâmica, com crescimento de demanda e necessidades que nos impulsionaram a pensar em uma expansão. Desde a pandemia, tem crescido o número de usuários que trocam os planos de saúde pelo serviço público. E a parceria com a universidade e com o deputado nos incentivou a desenvolver o projeto de ampliação do hospital”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior.

A obra foi realizada em duas etapas, com a parte da ampliação, realizada na parte ao lado do antigo prédio, e a reforma, com interferências no hospital, que necessitou de apoio de unidades móveis de atendimento durante três meses.

Foram ampliados os números de consultórios e salas de triagem, de leitos para internação, passando de 16 mistos para 30 divididos entre alas feminina e masculina. Aumento de leitos na UTI e internação psiquiátrica e da sala de medicações, ampliando de 8 para 25 poltronas. Houve ampliação e melhoria do espaço da farmácia, ampliação da recepção, implantação de novos departamentos administrativos e criação da área de descompressão para os colaboradores.

Letícia Teixeira/PMSCS

“Entregar uma obra deste porte, com o hospital funcionando, foi ato de coragem e visão do nosso prefeito. Buscamos ideias inovadoras, e o atendimento não foi paralisado em nenhum momento durante as obras. Hoje entregamos um hospital confortável e com melhor experiência para o paciente. Agradecemos nosso deputado Thiago Auricchio e à universidade, que foram relevantes para que essa obra fosse possível. E também à equipe de profissionais, pela resiliência e dedicação por trabalharem em estruturas provisórias”, destacou o secretário de Saúde, Guilherme Esposito.

“Me lembro quando meu pai entregou o HMEAS, em 2008. Era algo revolucionário na Saúde de São Caetano. Deixávamos um pronto socorro pequeno e ganhávamos um moderno. Hoje, mais um passo importante com uma obra moderna e acolhedora para nossos moradores”, destacou o deputado estadual Thiago Auricchio.

“Enquanto munícipe agradeço ao prefeito pelo cuidado com a Saúde e seu olhar sempre cuidadoso. Enquanto reitor, reafirmo a parceria Prefeitura e USCS, que apoiou a reforma do hospital. Conheço profundamente o ensino superior do País e desconheço uma parceria tão intensa com o poder público, como acontece aqui em São Caetano”, afirmou o reitor da universidade, Leandro Prearo.

A inauguração do novo espaço não só marca uma melhoria significativa na infraestrutura de Saúde da cidade, mas também reforça o compromisso da administração municipal em oferecer serviços de alta qualidade à população.