Prefeitura empossa conselheiros da Comunidade Negra (Conescs) para o biênio 2024/2028

A Prefeitura de São Caetano do Sul empossou os novos conselheiros do Conescs (Conselho Municipal da Comunidade Negra), em cerimônia realizada no dia 1/3, no Espaço Nelly Pellegrino.

Além disso, o conselho coordena, desenvolve e promove estudos, debates e projetos pertinentes à integração da população negra na vida da comunidade em todos os níveis de atividades. O Conescs está vinculado à Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social).

O vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, representando o prefeito José Auricchio Júnior, agradeceu e parabenizou a todos os conselheiros empossados. “Deixo aqui os parabéns do prefeito Auricchio, que infelizmente não pôde comparecer, mas pediu para que eu fosse o portador dos mais sinceros votos de uma ótima gestão a todos os conselheiros neste mandato de dois anos à frente do Conselho da Comunidade Negra. Parabéns a todos”, ressaltou Seraphim.

Thiago Mata, secretário da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social,) falou sobre a posse dos conselheiros. “Estou extremamente feliz e orgulhosa de fazer parte da posse dos novos membros de um conselho dos mais importantes, como é o Conselho Municipal da Comunidade Negra. Parabéns a todos os conselheiros empossados e contem conosco da secretaria”, complementou Mata.

CONSELHO

O Conescs é um órgão de caráter consultivo, criado há 33 anos, através da Lei Municipal nº. 3.648 de 18 de março de 1998.

“O Conescs atua na elaboração, execução e fiscalização de programas governamentais que envolvam questões de interesse da população negra. Apoia iniciativas e eventos que visem à integração do negro na sociedade, incentivando a participação da população negra. Apura responsabilidades nos casos de práticas ou manifestação racista que envolva a raça negra, representando as autoridades competentes quando for o caso”, avaliou o secretário-executivo do Comcipas (Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social) e diretor da Sede dos Conselhos, Elísio Peixoto. Toda a mesa diretora do conselho será escolhida por eleição, após a posse dos conselheiros.

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Marcia Balabenuti – titular – Secretaria de Assistência e Inclusão Social – Seais;



Daniel Chabg Christmann – suplente – Secretaria de Assistência e Inclusão Social – Seais;



Michele de Freitas Leone – titular – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação – Sedeti;



Juan Manoel Echeverria Morales – suplente – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação – Sedeti;



Fatima Helena Fernandes – titular – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Sedef;



Alice Stephanie Ramos – suplente – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Sedef;

Andréia Miguel Pinto – titular – Secretaria de Saúde – Sesaud;



Mara Cristiane Pereira Wetter – suplente – Secretaria de Saúde – Sesaud;



Daniela Paula de Castro Buzato – titular – Secretaria de Educação – Seeduc;



Vladia de Moraes Benedetti – suplente – Secretaria de Educação – Seeduc;



Flavia Soares de Souza – titular – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SELJ;



Wilson Parreiras de Santana – suplente – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SELJ;



Michele Cristina Narcizo Bernardino – titular – Secretaria de Cultura – Secult;



Camila Soares de Almeida – suplente – Secretaria de Cultura – Secult;



Eliane Pessoa Cruz – titular – Secretaria de Segurança – Seseg;



Fabiana Suelen Eustáquio da Silva – suplente – Secretaria de Segurança – Seseg.



REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Elthel Caroline Jovita Guariglia – titular – Ordem dos Advogados do Brasil – 40ª Subsecção de São Caetano do Sul;



Priscila Machado – suplente – Ordem dos Advogados do Brasil – 40ª Subsecção de São Caetano do Sul;



Natália Muretto Aguilero Ramon – titular – Associação Beneficente Cultural e Esportiva e Social Quilombo São Caetano do Sul;



Suellen Alessandra de Farias – suplente – Associação Beneficente Cultural e Esportiva e Social Quilombo São Caetano do Sul;



Jacira Raimunda Capella – titular – Escola de Samba Imperatriz do Bairro Nova Gerty;



Marcia Aparecida Bruno dos Santos – suplente – Escola de Samba Imperatriz do Bairro Nova Gerty;



Sandra Cassiano – titular – Associação Cultural Recreativa Luiz Luiz Gama;



Maria Helena Fernandes – suplente – Associação Cultural Recreativa Luiz Luiz Gama;



Maria Aparecida Calamari Linares – titular – Federação Umbandista do Grande ABC;



João Rodolfo Linares – suplente – Federação Umbandista do Grande ABC;



Fernando Luiz Monteiro de Souza – titular – Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS;



Paulo Roberto Mendes – suplente – Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS;



Caio Martins Salgado – titular – Câmara Municipal de Vereadores de São Caetano do Sul;



Marcel Franco Munhoz – suplente – Câmara Municipal de Vereadores de São Caetano do Sul;



Geraldo José dos Santos – titular – ADC Santa Isabel;



Dalva Gabriela Santos da Cruz – suplente – ADC Santa Isabel.