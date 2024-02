Prefeitura e Governo do Estado entregam 240 unidades habitacionais em Heliópolis

O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas entregaram, na última sexta-feira (16), 240 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Sacomã I – Condomínio V – Residencial Alvorada, na área conhecida por SABESP II, no Ipiranga, Zona Sul da capital, com um investimento de mais de R$ 95 milhões, e anunciaram o início das obras para construção de outras 120 unidades habitacionais no Condomínio III B.

“Aqui tem recursos da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado. Hoje são 240 apartamentos. Se fosse só o estado, seriam 120, metade. Se fosse só a prefeitura, seriam 120. Quando a gente une o estado e a prefeitura, a gente entrega os 240”, destacou o prefeito Ricardo Nunes exaltando a parceria com o Governo do Estado. “Essas pessoas vão morar em apartamentos com muita qualidade, bonitos e com toda a infraestrutura”, completou Nunes apontando que as famílias beneficiadas com as novas unidades habitacionais recebiam o auxílio aluguel.

O conjunto habitacional foi projetado por Ruy Ohtake, um dos mais influentes arquitetos brasileiros, e apresenta um novo conceito de moradia popular com mais conforto entre os ambientes. Os apartamentos do residencial Alvorada que estão sendo entregues possuem 45 m² distribuídos em 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. O condomínio é formado por 8 blocos, com 8 pavimentos e 30 unidades por bloco servidas por elevador. O local ainda é dotado de salão de festas, playground, equipamentos de ginástica, sala de estudos, bicicletário e área de jardim.

“Não tem nada mais bacana do que entregar uma casa. Porque quando você entrega a casa você está realizando maior sonho do brasileiro. Está realizando o sonho da casa própria e dando uma tranquilidade que não tem preço”, exaltou o governador Tarcísio de Freitas garantindo que irá entregar 25 mil unidades habitacionais na cidade de São Paulo.

A área denominada Sabesp 2 possui 81 mil m² e foi desapropriada pela Prefeitura de São Paulo em 2011, com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura.

A cozinheira Cleodenis Fernandes, 44 anos, conta que aguardava por seu apartamento há 14 anos. “Valeu a pena esperar. Vou morar com meu filho”, disse.

Unidades entregues em Heliópolis

Investindo pesado nas questões habitacionais, a Prefeitura de São Paulo já entregou desde 2017 na região do Heliópolis:

Residencial Império Delamare, com 240 UHs, em 2017;

Condomínio I (Residencial Nascer do Sol), com 240 UHs, inaugurado em duas etapas, sendo 90 unidades em março e 150 em setembro de 2018;

Condomínio III A (Residencial Girassol), com 120 UHs, em agosto de 2019;

Condomínio IV (Residencial Vitória), com 240 UHs, em janeiro de 2023;

Residencial Alvorada, com 240 UHs, entregue hoje (16/02/2024);

Somadas estas 1.080 unidades habitacionais as 120 do Condomínio III B, anunciadas hoje, as ações conjuntas da Prefeitura e do Governo do Estado irão beneficiar 1.200 famílias.

Mais de 100 mil novas unidades habitacionais

A atual gestão tem inovado na política habitacional para ampliar a produção de moradias para atender a população com menor poder aquisitivo. Para tanto criou o Programa Pode Entrar, maior Programa Habitacional já lançado no município, que conta com recursos exclusivos da Prefeitura e institui importantes ferramentas com o objetivo de combater o déficit habitacional na cidade. Moradias

De 2021 até o momento 9.742 unidades habitacionais foram entregues à população paulistana, 19.523 novas unidades estão em construção na cidade, 33.105 unidades habitacionais já foram contratadas e outras 54 mil unidades em processo de contratação. A gestão pretende viabilizar mais de 100 mil unidades habitacionais (UHs) entre entregues, em obras e contratadas até 2024.

Heliópolis

Localizada na região do Ipiranga, na Zona Sul da cidade de São Paulo, é considerada a maior comunidade da cidade. Heliópolis é composta por 14 glebas e possui mais de 100 mil habitantes em uma área de quase 1 milhão de m².

Com aproximadamente 15.884 domicílios, os trabalhos de SEHAB e COHAB ocorrem desde 2005, com a implantação de ações de urbanização e regularização na comunidade, considerada como a maior intervenção desse tipo na América Latina. As ações concentraram-se nas 4 glebas consideradas como áreas de maior risco – A, K, N e G. SEHAB ainda destaca a Gleba H, cuja intervenção urbanística foi executada pela municipalidade. Nelas foram realizadas intervenções como construção de unidades habitacionais, pavimentação de ruas, implantação de rede de distribuição de água e esgoto, canalização dos Córregos Sacomã e Independência, além da implantação de equipamentos de lazer e área verde.