Prefeitura e Defesa Civil de Ribeirão Pires liberam vias após chuva

A Defesa Civil Municipal de Ribeirão Pires, com o apoio das equipes da Prefeitura, atendeu na tarde desta quinta-feira (13) a 12 chamados dos moradores para quedas de árvores e pontos de alagamento parciais. As secretarias de Zeladoria Urbana e de Segurança e Mobilidade prontamente foram acionadas para realizar serviços de sinalização, desobstrução e limpeza das vias afetadas.

Entre os locais de ocorrência está o estacionamento do Fundo Social de Solidariedade, onde árvore caiu com a força do vento. Na Estrada da Colônia e na Rua Renato Andreolli, onde há unidades de saúde, galhos atingiram a rede elétrica e causaram queda de energia.

As equipes estão nas áreas para reparos, junto à ENEL. Vias da Quarta Divisão e de Ouro Fino tiveram elevação do volume de água, com alagamento parcial por alguns minutos após a chuva.

“Mais uma vez nossas equipes estavam mobilizadas e imediatamente foram para as ruas prestar todo o suporte para os moradores. O impacto da chuva e eventos climáticos é tema prioritário e a ordem é garantir a proteção e o bem-estar da população. Agradeço, mais uma vez, a todos os profissionais dedicados a essa missão”, destacou o prefeito Guto Volpi.