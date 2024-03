Prefeitura doa terreno para construção do maior Sesc do Estado de SP, em São Miguel Paulista

A Prefeitura de São Paulo doa terreno de mais de 45 mil m² para a construção do maior Sesc do Estado, que será em São Miguel Paulista. A cerimônia para entrega simbólica das chaves do terreno foi realizada durante o Programa Prefeitura Presente na região, nesta quinta-feira (14), com a presença do prefeito Ricardo Nunes e do diretor regional do SESC São Paulo, Luiz Galina.

“Esse ato aqui é muito importante, pois vai mudar a região de São Miguel. Não estamos falando só de um Sesc, mas sim da maior unidade do Estado de São Paulo que será construída aqui. Será um equipamento importante, que vai ter piscina, piscina coberta, teatro”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

O projeto da entidade prevê uma área coberta de quase 11 mil m² e descoberta de quase 35 mil m². “Aqui, tínhamos alguns departamentos da Prefeitura e guardávamos carros apreendidos. Mas era muito importante que pudesse ter o Sesc, o maior do Estado, em São Miguel Paulista”, enfatizou o prefeito. “Com esse equipamento, teremos um espaço importante, que vai receber mais de 4000 pessoas por dia, com restaurante a preço popular, enfim, muita coisa boa para São Miguel e o entorno. Vamos continuar avançando nessa parceria com o Sesc”, finalizou o prefeito Ricardo Nunes.

O diretor regional do SESC São Paulo, Luiz Galina, comemorou o recebimento da chave: “Um excelente equipamento será montado aqui”.

Projeto

O prédio que será erguido na área cedida pela Prefeitura de 45 mil m², se tornará um grande polo cultural e esportivo em São Miguel Paulista. A previsão é ter um ginásio para mil pessoas, teatro com 414 lugares, parque aquático com piscinas cobertas e descobertas, Centro de Educação Ambiental e restaurante com capacidade para produção de 1.500 refeições/dia.

O terreno fica na Avenida Pires do Rio e terá equipamentos educativos e para práticas de esportes. Confira o que está previsto no projeto da nova unidade Sesc de São Miguel Paulista:

Ginásio de Eventos para até 1000 pessoas

Restaurante (Comedoria) com previsão de produção de 1.500 refeições/dia

Teatro para uso múltiplo com capacidade de 414 lugares

Sala de Espetáculos com capacidade de 145 lugares

Biblioteca com previsão de 10 mil volumes

Área de Exposições com área de 355m²

Parque aquático, composto de piscinas cobertas e descobertas

Espaços de Brincar

Espaço de Tecnologia e Artes

Centro de Educação Ambiental

Centro de Música com 2 salas coletivas e 5 individuais

Sala de Ginástica Multifuncional com capacidade de até 110 alunos

2 Salas de Práticas Corporais com capacidade de 74 alunos

Campo de grama sintética

Quadra de Areia

4 Salas de uso múltiplo para atendimento do programa Curumim e Juventudes e oficinas

Cafeteria

Clínica Odontológica com 5 consultórios

Central de Atendimento

Loja Sesc

Áreas de apoio técnico

Estacionamento para público