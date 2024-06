Prefeitura divulga incentivos e licença ambiental no CIESP Diadema

A Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e a de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, participou nesta quinta-feira, 13 de junho, da reunião plenária do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Diadema. O objetivo do encontro foi ampliar a divulgação junto ao empresariado do município de dois temas importantes: incentivos fiscais e licenciamento ambiental.

Na primeira parte da reunião, o economista Marcus Oliveira, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, apresentou a Política de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social, tratando especificamente da Lei de Incentivos Fiscais. Para tanto, explanou as oito modalidades de incentivos do município, conforme a Lei Complementar nº 522/2022.

O outro tema da reunião, “Municipalização do Licenciamento Ambiental em Diadema”, foi apresentado pela diretora de Gestão Ambiental da Prefeitura, Ruth Ramos. A municipalização do licenciamento ambiental, ocorrida há um ano, foi uma iniciativa do prefeito Filippi. “Desde então, a Prefeitura vem investindo na capacitação da equipe, oferecendo cursos e equipamentos. Com isso, conseguimos montar uma equipe técnica multidisciplinar devidamente preparada para desempenhar com eficiência a nova tarefa”, explicou Ruth Ramos.

Devido a complexidade do tema e recente municipalização, a diretora aproveitou o encontro com o empresariado para anunciar que a Prefeitura vai realizar, em 20 de junho, um plantão piloto para orientar empresas sobre o processo de licenciamento. A ação será na sede do CIESP Diadema. “E nossa equipe continua à disposição por telefone ou e-mail para prestar quaisquer esclarecimentos”, completou a diretora Ruth Ramos.

Recentemente nomeado, o novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adi dos Santos, participou da reunião com o empresariado local. “Quero agradecer pelo convite e a acolhida. É um prazer retornar a esta casa depois de muitos anos. Estou assumindo essa tarefa para ser um elo entre a Prefeitura e o empresariado. E gosto do desafio porque quero contribuir para o desenvolvimento geral do município, tornando Diadema uma cidade mais atrativa e melhor para viver”, declarou o secretário.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Vaguinho, também prestigiou o evento e agradeceu à direção do CIESP Diadema por ter pautado o tema. “Em nome do prefeito, nossa gratidão por abrirem as portas da entidade para a Prefeitura toda e, em especial, nessa importante parceria para divulgar a questão da municipalização do processo de licenciamento. Nosso objetivo é encurtar distâncias e agilizar os trâmites para estimular e fomentar nossa economia”, disse.

O diretor do Centro de Indústrias, José Adolfo, afirmou que a entidade reconhece o empenho da gestão do município. “O CIESP está sempre alinhado com a Prefeitura em prol da população e das empresas de Diadema”, afirmou.