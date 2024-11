Prefeitura disponibiliza 2 mil vagas de emprego no Contrata SP – Consciência Negra

A Prefeitura de São Paulo promove mais uma edição do Contrata SP – Consciência Negra, nesta terça-feira, dia (19), no Cate Central, localizado na Avenida Rio Branco, 252, das 9h às 16h. As inscrições devem ser feitas até esta segunda-feira (18) pelo Portal Cate. No dia dos processos seletivos, é necessário levar documentos pessoais e cópias do currículo. O mutirão é mais uma ação da Prefeitura em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta (20).

No mutirão de emprego no Cate Central, os trabalhadores terão acesso a mais de 2 mil vagas de emprego em diversas áreas, como comércio, serviços, construção civil. Os salários variam entre R$ 900 (estágio) a R$ 4.500.

Dentre as vagas disponíveis, 25 são para candidatos com ensino superior completo, oferecendo salários que variam de R$ 1.600 a R$ 3.500. A maioria dessas posições requer experiência prévia de pelo menos seis meses. as vagas disponíveis incluem: editor de mídias audiovisuais; assistente de engenharia; analista de economia; analista financeiro; assistente jurídico e técnico de contabilidade.

Para aqueles que buscam oportunidades na área de farmácia, estão abertas vagas com salários que variam de R$ 1.796 a R$ 4.450. As oportunidades se estendem a candidatos com ensino médio a superior completo, e não é necessária experiência anterior.

Entre essas oportunidades, 1200 são para quem possui o ensino médio completo ou em andamento, com salários que iniciam em R$ 1.360 para cargos de atendente. As vagas são para contratação permanente e temporária.

Ainda no local, seis empresas estarão presentes com equipes de recursos humanos fazendo a seleção para 200 vagas, em cargos como auxiliar de farmácia, técnico de refrigeração, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, entre outras.

Para participar é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho (digital ou física) e cópias do currículo.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente, o Contrata SP – Consciência Negra, já consolidado como tradição, busca justamente contribuir para a inserção e valorização desse grupo no mercado de trabalho. “Ao mesmo tempo nossa equipe técnica mantém as empresas orientadas sobre a necessidade de ampliar as vagas para a diversidade, incluindo todos os tipos de profissionais”, destacou.

Serviço:

Inscrições para o Contrata SP – Dia da Consciência Negra

Até 18 de novembro pelo Portal Cate

Processo seletivo: 19 de novembro

Horário: das 9h às 16h

Local: Cate Central, Avenida Rio Branco, 252