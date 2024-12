Prefeitura de SP zera a fila de próteses dentárias e transforma vidas com saúde bucal acessível

A gestão municipal de São Paulo alcançou um marco significativo ao zerar a fila de espera por próteses dentárias na capital, implementando uma série de iniciativas voltadas para a capacitação profissional e a ampliação dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Com o objetivo de transformar a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente no que tange à saúde bucal, a Prefeitura investiu em treinamentos e na melhoria da infraestrutura das UBSs. Como parte dessa estratégia, a administração firmou uma parceria com a Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), resultando na formação de aproximadamente 1.500 profissionais da área de odontologia. Atualmente, das 479 UBSs espalhadas pela cidade, 440 dispõem de 888 equipes dedicadas à saúde bucal, equipadas para realizar a confecção e fornecimento de próteses.

De janeiro a outubro deste ano, as UBSs conseguiram entregar um total de 72.431 próteses, incluindo tanto as parciais removíveis quanto as totais. Este número representa um aumento expressivo em relação ao ano anterior, quando foram distribuídas 61.103 próteses. Para efeito de comparação, nos anos anteriores, os números eram consideravelmente menores: 46.976 em 2020 (de outubro a dezembro), 8.087 em 2021 e apenas 511 em 2022.

Uma das principais estratégias que possibilitaram essa transformação foi o desenvolvimento de um plano pela Secretaria Municipal de Saúde, iniciado em 2020, visando reduzir a fila de pacientes que aguardavam por próteses dentárias. Naquele período, mais de 82 mil pessoas estavam na lista de espera. Em abril deste ano, esse número caiu drasticamente para apenas 4.850, o que corresponde a uma redução impressionante de cerca de 94%.

A cirurgiã-dentista Flávia Persoli, atuando na UBS Jardim Colombo, destacou o impacto emocional positivo da iniciativa: “Devolver os dentes para o paciente significa devolver a autoestima e o convívio social”.

O vigilante Cornélio Gonçalves dos Santos, de 48 anos, compartilhou sua experiência após receber uma prótese parcial removível no Centro de Cuidados Odontológicos (CCO) localizado no centro da cidade. Ele revelou como sua felicidade aumentou desde a conclusão do tratamento: “Agora posso sorrir sem medo e aproveitar melhor as comidas que gosto”.