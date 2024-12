Prefeitura de SP vai romper contrato com empresas com suposto elo com o PCC

A Prefeitura de São Paulo informou que iniciará um processo para cancelar os contratos de concessão das empresas de ônibus Transwolff e UPBus. Ambas estão sendo investigadas por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua no estado.

De acordo com uma investigação conduzida pela Fundação Vanzolini, foram identificadas irregularidades financeiras e operacionais nas duas concessionárias. O relatório da consultoria também apontou a necessidade de melhorias na infraestrutura, na manutenção dos veículos e na gestão financeira das empresas.

Desde o dia 8 de abril, as duas concessionárias estão sob intervenção. Na mesma data, o Ministério Público (MP) realizou a Operação Fim da Linha, que tinha como objetivo desarticular empresas de transporte coletivo suspeitas de envolvimento com o PCC. Durante a ação, seis pessoas foram presas.

Na última sexta-feira (20), o presidente afastado da UPBus, Ubiratan Antônio da Cunha, foi detido pela Rota, na zona leste de São Paulo. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa, com indícios de relação direta com a facção investigada.

Apesar das intervenções, a Prefeitura garantiu que a população não será prejudicada. Os serviços de transporte oferecidos pela Transwolff e pela UPBus continuarão sendo realizados, sem impactos negativos para usuários, funcionários e fornecedores.

Inicialmente, apenas a Transwolff teria a concessão suspensa, segundo uma reportagem publicada em novembro pela colunista Raquel Landim, do UOL. No entanto, as investigações ampliaram o foco, e a situação da UPBus também passou a ser avaliada.

As empresas têm um prazo de 15 dias para apresentar suas defesas. A Prefeitura explicou que essa etapa faz parte do cumprimento dos trâmites legais. “Os comitês de intervenção continuam atuando para garantir transporte de qualidade aos passageiros”, informou em nota.

Atualmente, as concessionárias atendem a 155 linhas de transporte público na capital paulista. A Transwolff opera 142 linhas com uma frota de 1.146 veículos, transportando cerca de 583 mil passageiros diariamente. Já a UPBus atende 13 linhas, utilizando 158 ônibus para levar cerca de 73 mil passageiros por dia.