Prefeitura de SP vai entregar mais 45,7 km de Faixa Azul em oito vias até julho

A Prefeitura de São Paulo vai entregar mais 45,7 km de Faixa Azul em oito vias até julho. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes nesta terça-feira (4). Entre as vias que receberão a nova sinalização estão o Elevado João Goulart, no Centro, e as avenidas Aricanduva e Salim Farah Maluf, na Zona Leste. Com esses novos trechos, a cidade chegará a 168,66 km de Faixa Azul no fim de julho. A meta é ter 200 km da nova sinalização operando até o fim de 2024.

“Já tivemos uma grande diminuição de acidentes e óbitos com este projeto que salva vidas, protegendo mais de 1,3 milhão de motociclistas que transitam pela cidade”, disse o prefeito Ricardo Nunes, ao anunciar a expansão do programa, durante a entrega das obras de ampliação do Centro Especializado em Reabilitação (CER) São Mateus, nesta terça-feira (4). “Cada metro de Faixa Azul evita que mais pessoas cheguem aos nossos CERs ou mesmo irem a óbito”, concluiu.

Neste mês, quatro vias receberão a sinalização para motos, somando mais 22,84 km ao projeto. São elas: Via Elevada João Goulart, que ganha 5,5 km de Faixa Azul entre o Largo Padre Péricles e a Praça Roosevelt, em ambos os sentidos; a pista expressa da Av. Aricanduva, com 5,9 km, entre a R. Júlio Colaço e a Av. Itaquera, ambos sentidos; a Av. Salim Farah Maluf, com 9,7 km, entre a R. Rhone e a R. Ulisses Cruz, ambos sentidos; e, por fim, a Av. do Cursino, com 1,74 km, entre a R. Dom Villares e a R. Marcos Fernandes. Assim, a cidade chegará a 145,74 km de Faixa Azul no fim do mês.

Já no fim de julho, estrão concluídos mais quatro trechos, que somam mais 22,92 km. São estes: Tiquatira I – Av. Gov. Carvalho Pinto, com 5,7 km, entre a R. Dr. Renato Maia e a Av. São Miguel, ambos sentidos; a Tiquatira II – Av. Calim Eid e Dom Hélder Câmara, com 9,6 km, em ambos os sentidos, entre a Av. São Miguel e a R. Catende; a Rua Vergueiro, com 0,7 km, entre a Av. Lins de Vasconcelos e a R. Dr. Barros Cruz; e a Av. Inajar de Souza, com 6,92 km, entre a Av. Nossa Senhora do Ó e a R. Edmundo Krug, ambos sentidos. Com esses novos trechos, a cidade totalizará 168,66 km de Faixa Azul no fim de julho.

“A ampliação do nosso programa da Faixa Azul tem ajudado muito os motofretistas e motoboys”, disse o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Hemilton Inouye. “Teremos a implantação na Aricanduva e Tiquatira, trazendo para a Zona Leste mais segurança para a categoria.”

Em maio, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da CET, entregou 24,7 km de Faixa Azul, totalizando 122,9 km implantados. São eles:

● Av. Gastão Vidigal (3 km entre Vd. Miguel Mofarrej e a Praça Apecatu);

● Av. Braz Leme (6,2 km entre R. Domingos Fasaroli e a Pça. Heróis da FEB);

● Av. Eliseu de Almeida (4,7 km entre a Av. Caxingui até a R. Tristão de Campos);

● Av. Tancredo Neves – Complexo Viário Maria Maluf (7,4 km entre o Vd. Min. Aliomar Baleeiro até a R. do Lago);

● Vd. Min. Aliomar Baleeiro (1 km entre Av. Afonso d’Escragnolle Taunay e o Complexo Viário Maria Maluf);

● Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello (2,4 km no sentido bairro, entre a R. Miguel de Araújo Barreto e a R. Domingos Afonso e entre a R. Apiteri e R. Lessing; no sentido centro, a Faixa Azul estará entre a R. Ribeirópolis e R. Isaque Valadão de Freitas).

Os demais trechos já autorizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e que serão implantados até o fim do ano são:

● Av. Senador Teotônio Vilela;

● Eixo Norte/Sul sentido Santana;

● Av. Escola Politécnica;

● Av. Dr. Ricardo Jafet;

● Av. Prof. Abraão de Morais;

● Rua Sapetuba;

● Av. Jornalista Roberto Marinho;

● Av. Eng. Armando de Arruda Pereira;

● Estrada de Itapecerica;

● Av. Pirajussara C/B.

Histórico

O projeto-piloto da Faixa Azul foi criado por profissionais da CET, das áreas de Segurança Viária, Sinalização, Planejamento e Projetos e Operacional. Inspirado em experiências anteriores e também internacionais. O objetivo foi reorganizar o espaço viário proporcionando mais segurança aos motociclistas e harmonizando a convivência entre os modais.

A Faixa Azul é baseada em dois princípios de segurança viária: Visão Zero e Sistemas Seguros. A Visão Zero é uma abordagem em que nenhuma morte no trânsito é aceitável – todas são evitáveis. Já o Sistema Seguro é uma forma de evitar que os erros “humanos” dos diferentes usuários do viário possam ocasionar em ferimentos graves ou mortes.

Entre os anos de 2022 e 2023, foram implantados os seguintes trechos:

25/1/2022 – 5,5 km na Avenida 23 de Maio, desde a Praça da Bandeira até o Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha).

6/10/2022 – 17 km na Avenida Bandeirantes – Afonso D’Escragnolle Taunay, em ambos os sentidos.

9 e 10/2023 – 1,8 km no corredor Norte-Sul, entre as avenidas Prestes Maia e Tiradentes; e 2,8 km, que contemplaram as avenidas Santos Dumont, Rubem Berta e Moreira Guimarães, até o Viaduto Indianópolis.

6/11/2023 – 6 km foram entregues nas avenidas Sumaré e Paulo VI;

20/11/2023 – 5,8 km na Avenida das Nações Unidas; e 4 km na Miguel Yunes.

4/12/2023 – 9,2 km na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3,6 km na Zaki Narchi, e 5 km na Luiz Dumont Villares.

18/12/2023 – 20,2 km na Avenida Jacu Pêssego, em ambos os sentidos; sendo 5km, entre a Rodovia Ayrton Senna e a rua Américo Sugai. E, entre a Rua Zituo Karasawa e o acesso à R. Santo André Avelino, com mais 15,2 km. Já os 8,2 km na avenida do Estado, estão entre as ruas dos Patriotas e da Mooca.

1/3/2024 – 1 km no Túnel São João Paulo II, no Anhangabaú, sentido Aeroporto de Congonhas, que faz conexão com as avenidas Prestes Maias e 23 de Maio.

30/4/2024 – 8,1 km na Av. Santos Dumont, entre Av. Braz Leme e a Ponte das Bandeiras, no sentido centro, e entre a Praça Campo de Bagatelle e a Av. Braz Leme, no sentido bairro; na Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, sentido Centro; no Túnel Ayrton Senna 1, entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Rua Colatino Marques; e na Avenida Washington Luís, entre a Avenida Dória e a Rua Viaza, um segundo trecho entre as avenidas Vieira de Morais e Bandeirantes e também entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia, sentido Centro.