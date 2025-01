Prefeitura de SP usa tecnologia de ponta para manter a preservação do meio ambiente

Para monitorar e registrar a vegetação e a flora do município a Prefeitura utiliza várias tecnologias de ponta, com o objetivo de preservar o meio ambiente. Para isso a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente usa o “Sensoriamento Remoto” e o “Processamento Digital de Imagens”, que dispõem de imagens de satélites para obter dados de forma remota.

O sensor do satélite capta parte da radiação refletida pela vegetação e, a partir das imagens, é possível calcular um índice de vegetação para poder identificar sua presença e ausência em locais de interesse. Essa identificação é executada por comparação de registros de períodos anteriores, de forma que evidencie quando houver uma alteração, sem ser necessário se deslocar até a área.

Para o reconhecimento mais apurado e caracterização da vegetação e da flora são realizadas vistorias durante as quais são coletados diversos exemplares de plantas. Algumas espécies mais relevantes, como as ameaçadas de extinção ou exóticas invasoras, são mapeadas com auxílio de GPS Garmin. Durante as vistorias também são realizados registros fotográficos com uso da câmera Canon PowerShot, que obtêm imagens de alta resolução.

Após a coleta botânica o material é levado para o Herbário Municipal, onde os materiais são prensados e deixados em estufas elétricas para secagem. Depois de secas, as plantas são examinadas pelos botânicos em lupas estereomicroscópicas para serem identificadas.

Posteriormente, as informações são passadas para um banco de dados e as plantas são costuradas em cartolinas e etiquetadas, etapa chamada de “montagem da exsicata”. Depois de prontas, são fotografadas e guardadas no acervo, um local com controle de temperatura e umidade, que mantém a planta preservada por centenas de anos.

Todos esses processos são realizados com ajuda de diversos equipamentos tecnológicos, que permitem um monitoramento mais eficiente das áreas verdes, auxiliando a Prefeitura a preservar o meio ambiente.