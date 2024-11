Prefeitura de SP tem hospital infantil referência para tratar criança que faz xixi na cama

O Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, na Bela Vista, região central, conta com uma linha de atendimento de enurese, que é a perda involuntária de urina, o conhecido xixi na cama. Com uma abordagem multidisciplinar que envolve pediatria, psicologia, urologia, fisioterapia, gastrologia, nefrologia e enfermagem, o hospital é referência no tratamento do quadro.

De acordo com a fisioterapeuta pélvica Joceara dos Reis, normalmente, os pais e responsáveis acreditam que o xixi na cama seja decorrência apenas de uma questão emocional. “No entanto, é importante avaliar o quadro como um todo, já que a enurese noturna vem acompanhada de outros sintomas, como perda de urina durante o dia, infecção no trato urinário de repetição e problemas intestinais”, informa a profissional.

O foco do Hospital Menino Jesus é fazer um tratamento com fisioterapia pélvica antes de optar pelo uso de medicamentos. Segundo Joceara, 60% dos casos são curados apenas com a fisioterapia, e 30% apresentam melhora. São usados recursos como o biofeedback, que é uma ferramenta que ajuda o paciente a aprender a ter controle sobre os músculos do assoalho pélvico, além de eletroestimulação, que são recursos não invasivos e que não causam desconforto para a criança. Em alguns casos, é usado também o alarme de enurese, que a criança usa em casa, durante a noite, e é ativado quando detecta as primeiras gotas de urina.

O tratamento de fisioterapia dura, pelo menos, 12 semanas, e a criança é considerada curada após seis meses sem sintomas. As crianças que passam por tratamento no hospital têm, em média, nove anos. No entanto, a indicação é que os pais e responsáveis procurem o médico mais cedo, a partir dos cinco anos, por isso a conscientização sobre o tema é importante.

Enurese pode afetar desenvolvimento e socialização

Segundo Jamile Brasil, superintendente-médica do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, historicamente o xixi na cama era uma questão pouco abordada na pediatria, por ser visto como algo que a criança iria superar em algum momento. Porém, percebeu-se que, com o passar da idade, algumas não conseguiam, e isso acabava tendo um impacto negativo no seu desenvolvimento, atrapalhando a socialização, o convívio familiar e o aprendizado.

“Entendemos que existia essa demanda e há 15 anos implantamos a linha de cuidado de enurese, que faz muito sucesso porque traz grandes benefícios para as famílias e principalmente para as crianças”, diz Jamile.

Mais de 1.500 crianças já foram beneficiadas pelo tratamento.

O Hospital Municipal Infantil Menino Jesus é administrado pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) há 16 anos. O Instituto nasceu com o propósito de fortalecer a atuação social voluntária da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês na saúde pública do Brasil, tendo como missão levar a excelência administrativa e operacional, já reconhecida no setor privado, às esferas municipais e estaduais do País.