Prefeitura de SP tem 19 salas de cinema com sessões gratuitas de filmes em toda a cidade

O Circuito Spcine, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo para impulsionar o setor audiovisual, ampliou sua rede de salas de cinema gratuitas. Agora, os paulistanos podem assistir a filmes nacionais e internacionais em 19 salas distribuídas por toda a cidade. Essas salas exibem desde títulos famosos em festivais internacionais até os mais recentes que estão em cartaz.

As novas salas estão localizadas nos CEUs São Miguel, inaugurada em 23 de junho, Pinheirinho e Parque Novo Mundo, com abertura prevista para 3 e 4 de julho, respectivamente. Este é um marco significativo, já que a última inauguração de uma sala pública de cinema ocorreu há oito anos. No total, os CEUs abrigam 18 das 19 salas gratuitas.

Além disso, o Circuito Spcine oferece outras quatro salas com ingressos a preços acessíveis, entre R$ 2 e R$ 4, muito mais baratos do que os praticados em cinemas convencionais. Atualmente, esse projeto da Prefeitura de São Paulo consiste na maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais significativas da América Latina. Esses espaços foram estrategicamente instalados em regiões desprovidas de salas comerciais, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e ampliar a visibilidade do cinema nacional.

“A forma mais fácil de se chegar ao cinema hoje na cidade de São Paulo é através das salas do circuito SPcine. Essas novas salas só estão ampliando esse grande circuito, que é maior que existe no Brasil”, afirma Emiliano Zapata, diretor de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine.

A Spcine lançou no mês passado o Circuito Azul Spcine, um projeto com programação gratuita dedicada a proporcionar experiências inclusivas e divertidas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

A primeira exibição neste formato ocorreu no dia 23, na sala do Circuito Spcine CEU Butantã, em São Paulo, com o filme “Encanto”, da Disney. Está prevista uma nova sessão por mês. A Spcine também mantém uma plataforma de streaming gratuita, o Spcine Play, com um catálogo de filmes nacionais.

Sessões no Parque Ceret e Biblioteca Mário de Andrade

Até setembro, os paulistanos podem assistir aos filmes exibidos no Cine na Praça, projeto do Instituto Socioambiental Cenários Futuros, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. As sessões são realizadas ao ar livre no Parque Ceret, centro esportivo municipal que fica no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, todas as quintas-feiras, às 19h. A temporada vai até 12 de setembro e inclui títulos como “Na Natureza Selvagem” e “Pequena Miss Sunshine”.

Já o auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que fica na República, região central , é ocasionalmente transformado em uma sala de cinema gratuita. No mês passado, foram exibidos filmes como “S. Bernardo”, “Cidade Oculta” e “Copacabana mon amour”. Em agosto, o espaço deve receber uma mostra dedicada ao cinema coreano.

SERVIÇO

SALAS COM INGRESSOS GRATUITOS

CEU Aricanduva (Av. Olga Fadel Abarca, 5825 – Jardim Santa Terezinha, São Paulo – SP – CEP: 03572-020)

CEU Butantã (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1728, Jardim Esmeralda – CEP: 05588-001)

CEU Caminho do Mar (Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara – CEP: 04325-001)

CEU Feitiço da Vila (Rua Feitiço da Vila, 399, Chácara Santa Maria/Jd. Guarujá – CEP: 05879-000)

CEU Jaçanã (Rua Francisca Espósito Tonetti, 105, Jardim Guapira – CEP:02274-100)

CEU Jambeiro (Avenida José Pinheiro Borges, 60 Guaianases – CEP: 08420-092)

CEU Meninos (Rua Barbinos, 111, São José Clímaco – CEP: 04240-110)

CEU Parque Novo Mundo ( Av. Ernesto Augusto Lopes, 100, Parque Vila Maria), CEP: 02169-030 – será inaugurado no dia 04/07

CEU Parque Veredas (Rua Daniel Muller, 347, São Miguel Paulista – CEP: 08141-290)

CEU Paz (Rua Daniel Cerri, 1549, Jardim Paraná – Brasilândia – CEP: 02876-170)

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/n – Perus – CEP: 05203-200)

CEU Pinheirinho: (Rua Camillo Zanotti – Jaraguá, São Paulo – SP, 02998-080) – será inaugurado no dia 03/07

CEU Quinta do Sol (Av. Luiz Imparato, 564, Parque Cisper – CEP: 03819-160)

CEU São Miguel (R. José Ferreira Crespo, 475 – Jardim São Vicente, CEP: 08021-480) – inaugurado no dia 23/06

CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100, Jardim Rio Claro – CEP: 08395-320)

CEU Três Lagos (R. Maria Moura da Conceição – Jardim Três Corações – CEP: 04855-260)

CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840, Jardim Nardini – CEP: 05160-030)

CEU Vila do Sol (Avenida dos Funcionários Públicos, 369, Jardim Capela – Campo Limpo – CEP: 04962-000)

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Avenida Inácio Monteiro, 6900, CEP 08490-000)

SALAS COM INGRESSOS A R$ 4 (INTEIRA) E R$ 2 (MEIA)

Biblioteca Roberto Santos (Rua Cisplatina, 505, Ipiranga – CEP: 04211-040)

CCSP Lima Barreto (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso – CEP: 01504000)

CCSP Paulo Emílio (Rua Vergueiro, 1000, Paraíso – CEP: 01504000)

Centro Cultural Olido (Av. São João, 473, Centro – CEP: 01035-000)

Mais informações estão disponíveis no site da Spcine.