Prefeitura de SP seleciona artesãos para expor na maior feira de decoração da América Latina

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), abre as inscrições para participação de artesãos e manualistas em uma das maiores feiras de casa e decoração da América Latina, a ABCasa Fair, que acontece de 04 a 07 de fevereiro. As inscrições vão até 25 de janeiro pelo link e os selecionados poderão expor e comercializar os seus produtos durante o evento.

“A Prefeitura de SP tem como prioridade a inclusão dos pequenos empreendedores em grandes eventos, promovendo o acesso ao mercado e impulsionando cada vez mais o setor. A ABCasa é a maior feira do segmento no país e mais uma vez contamos com um estande dedicado aos artesãos e manualistas paulistanos, mostrando o melhor do artesanato paulistano, promovendo a inclusão e o potencial econômico do setor”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Podem se inscrever, empreendedores manuais credenciados no programa Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa do poder público que visa fomentar e desenvolver o setor de artesanato e manualidades da Capital. Serão escolhidos até 10 artesãos que terão oportunidade de divulgar suas peças em um estande exclusivo do programa. O evento funcionará com o sistema de retirada de pedidos pelos interessados em adquirir os produtos manuais, que não estarão disponíveis para venda direta durante a feira.

O programa oferece também oportunidades comerciais, como feiras de artesanato e pontos de venda fixos, qualificação empreendedora, entre outros benefícios aos artesãos e manualistas paulistanos. Empreendedores manuais interessados em participar das ações do Mãos e Mentes Paulistanas podem se credenciar pelo link.

Condições de participação

Para participar, é necessário que o empreendedor seja credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas e ter a disponibilidade de participar de todo o evento. Além disso, deve possuir CNPJ em nome próprio ou no quadro societário e produzir seu próprio produto artesanal. E ainda possuir capacidade produtiva para participar do evento.

Ao preencher o formulário de inscrição, o participante deve submeter ao menos 15 fotos dos produtos principais que pretende expor na feira, bem como anexar uma foto pessoal. Os produtos ofertados devem ser voltados para os segmentos de artigos de decoração, móveis, iluminação, quadros, vasos, velas, objetivos decorativos, presentes, aromatizantes, almofadas, porta-retratos, canecas, bolsas, mochilas, luminárias, mesa posta, artigos para festa, flores permanentes, arranjos, cestas, vasos, jardim vertical, almofadas, tapetes, cama, mesa e banho.

A seleção dos artesãos será realizada por meio de curadoria dos produtos com base nas imagens enviadas pelos participantes. Os critérios avaliados serão técnica, segmento, acabamento, matéria-prima, e ainda, criatividade, design e regionalidade.

Serviço – Inscrições na ABCasa Fair 2024

Inscrições até 25 de janeiro pelo link

Período de participação: 04, 05, 06 (10h às 20h) e 07 (10h às 17h) de fevereiro de 2024

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333

Número de vagas: até 10 vagas