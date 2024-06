Prefeitura de SP seleciona artesãos para a terceira edição da Virada ODS

A Prefeitura está selecionando 40 artesãos para comercialização de produtos manuais durante a 3ª edição da Virada ODS, evento realizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais que acontecerá em 22 e 23 de junho. As inscrições podem ser realizadas até 09 de junho por meio deste link.

Para se inscrever é necessário ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que tem como objetivo fomentar e desenvolver o setor de artesanato e manualidades da capital.

“O artesanato, quando produzido de forma consciente e responsável, se torna um importante aliado na construção de um futuro mais sustentável. As peças artesanais, muitas vezes elaboradas com materiais reciclados ou reutilizados, contribuem para a redução do consumo de recursos naturais e da geração de resíduos, alinhando-se diretamente com os princípios da economia circular. Por isso, é uma grande felicidade levar os artesãos do Mãos e Mentes Paulistanas mais uma vez para a Virada ODS”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Além disso, para se candidatar o artesão deve vender apenas peças feitas à mão por ele mesmo; ter certificados das turmas 1 a 15 ou concluído os cursos “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da qualificação empreendedora do programa e ainda ter a disponibilidade de estar no evento durante o período de realização.

Serão selecionados 20 artesãos por dia de evento, sendo quatro vagas destinadas a cada um dos seguintes grupos: povos indígenas; mulheres; imigrantes e refugiados; pessoas pretas e pardas; integrantes da população LGBTQIA+.

A seleção será realizada por meio de curadoria de produtos. A avaliação passará por critérios como acabamento, matéria-prima, criatividade, design, técnica, segmento e regionalidade, além da aplicação dos princípios 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reusar).

3ª edição da Virada ODS

A Virada ODS da Prefeitura de São Paulo busca mobilizar a sociedade em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados durante a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, que estabeleceu 169 metas a serem atingidas até 2030. Nenhuma outra cidade promoveu o tema com uma programação semelhante, o que faz do evento o maior já realizado mundialmente.

Neste ano o evento acontecerá nos dias 22 e 23 de junho de 2024, na Praça das Artes e Vale do Anhangabaú. Além da feira de artesanato, a atual edição vai oferecer serviços de atendimento à população por meio das secretarias da Prefeitura, bem como atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows. As palestras do Congresso ODS terão como tema em 2024 a educação e o combate às desigualdades.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos.

Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa. Empreendedores manuais interessados em participar de outras ações do programa podem fazer o credenciamento pelo link.

Serviço

Feira de artesanato do Mãos e Mentes Paulistanas na 3ª edição da Virada ODS

Inscrições até às 23h59 do dia 9 de junho de 2024, pelo link

Datas do evento: 22 e 23 de junho de 2024

Horário: 10h às 19h

Local: Praça das Artes

Endereço: Avenida São João, 281 – Centro Histórico de São Paulo – São Paulo/SP

Vagas: 20 vagas por dia, sendo

4 (quatro) vagas destinadas aos povos indígenas;

4 (quatro) vagas destinadas a mulheres (cis ou trans);

4 (quatro) vagas destinadas a imigrantes e refugiados;

4 (quatro) vagas destinadas a pessoas pretas e pardas;

4 (quatro) vagas destinadas a comunidade LGBTQIAPN+