Prefeitura de SP recupera trecho com risco de desabamento das margens do Rio Aricanduva

O prefeito Ricardo Nunes vistoriou as obras com investimento de R$ 9 milhões para contenção de 100 metros das margens do Rio Aricanduva, na Vila Califórnia, Zona Leste, na manhã desta quinta-feira (13), durante o programa Prefeitura Presente na região.

“Essa é uma obra emergencial que a gente teve que fazer. São 100 metros de obra pois parte da rua estava desbarrancando”, contou o prefeito Ricardo Nunes apontando que os trabalhos devem ser concluídos no segundo semestre. “Essa, como tantas outras obras, tem dado um resultado muito importante para cidade, salvando vidas”, completou Nunes exaltando o trabalho da administração municipal.

Os trabalhos foram iniciados em agosto do ano passado, após vistorias da Defesa Civil e de técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) apontarem um deslizamento das margens do rio, na Avenida Aricanduva, entre a Avenida Odilon Pires, Rua do Almirantado e Avenida Principal.

As vistorias também detectaram o avanço do processo de erosão, além do rompimento do muro de gabião (contenção) em alguns pontos. Nesse ponto, a base do canal do Rio Aricanduva também estava deteriorada, o que acelerava ainda mais a erosão das margens.

A Prefeitura de São Paulo agiu de imediato para garantir a estabilidade do canal, das vias no entorno e do pontilhão localizado no trecho da obra e que dá acesso ao Shopping Aricanduva. Para contenção do processo erosivo, foram implantados 100 metros de novo muro de gabião, sendo 50 em cada margem. O contrato contempla, ainda, a recuperação do fundo do canal, nova pavimentação e guias.