Prefeitura de SP realiza mostra gratuita de teatro a partir de 6 de dezembro

A Prefeitura realiza, entre os dias 6 e 15 de dezembro, 15 espetáculos nos teatros municipais Arthur Azevedo, Paulo Eiró, Alfredo Mesquita e Cacilda Becker, durante a Mostra 2024 em Cena. Serão apresentadas oito peças infantis e sete para o público adulto. O evento é gratuito.

A Mostra, que está em sua quinta edição, tem curadoria de Júlio César Dória. Foi realizada em 2011, 2013, 2014 e 2022.

Uma das apresentações selecionadas para o evento é o espetáculo infanto-juvenil “Dinossauros do Brasil”, que comemora os 40 anos da Cia Pia Fraus. Exibida no Teatro Paulo Eiró, nos dias 14 e 15 de dezembro, às 16h, é composta por 13 cenas independentes, explicando sobre os dinossauros encontrados no território brasileiro.

Outra obra é “Donatello”, voltada ao público adulto, que aborda a história de um neto que tem um avô com doença de Alzheimer. Durante a trama o menino toma sorvete com o avô e percebe que, apesar da doença, ele ainda lembra dos sabores. Assim, tenta transformar as memórias do avô em sabores de sorvete. Estará em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita nos dias 13, 14 e 15 de dezembro – na sexta-feira e sábado às 21h, e no domingo, às 19h.

