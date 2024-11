Prefeitura de SP realiza IV Festival Mário de Andrade entre 15 e 17 de novembro

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a cidade de São Paulo será palco da quinta edição do Festival Mário de Andrade, um evento literário promovido pela Prefeitura para celebrar o centenário do “Manifesto Surrealista” de André Breton. O evento, que se desdobrará em uma série de atividades culturais, será realizado na Biblioteca Mário de Andrade, a maior biblioteca pública do estado e a segunda maior do Brasil.

Este ano, o festival reafirma seu papel como um catalisador cultural, reunindo mais de 100 atrações gratuitas, incluindo uma feira de livros, debates, rodas de conversa, espetáculos teatrais, shows e exposições. O evento é reconhecido por sua capacidade de integrar literatura a outras formas artísticas, atraindo um público expressivo que, em 2023, ultrapassou 35 mil visitantes.

Um dos focos principais desta edição será a participação feminina no movimento surrealista e os reflexos deste no cenário literário brasileiro. A mesa de abertura contará com a poeta Leila Ferraz e a pesquisadora Maria Lúcia Dal Farra discutindo as contribuições das mulheres ao surrealismo e homenageando os falecidos Sérgio Lima e Claudio Willer, figuras proeminentes do surrealismo no Brasil.

A estética surrealista também permeia a cenografia do festival, inspirada em artistas como Tarsila do Amaral e Leonora Carrington. Durante o evento, será lançado o novo número do Suplemento Pauliceia, publicação literária da Biblioteca Mário de Andrade.

O festival promete reunir grandes nomes da cultura nacional, que serão anunciados proximamente. Em edições passadas, o público pôde desfrutar de apresentações memoráveis de artistas como Tom Zé e Marina Lima, além de debates com personalidades como Geovani Martins e Davi Kopenawa.

Uma novidade desta edição é o destaque às editoras independentes na feira de livros. Este enfoque visa proporcionar visibilidade a projetos editoriais que frequentemente não têm espaço em eventos comerciais tradicionais. A feira ocorrerá na Praça Dom José Gaspar e na Avenida São Luís, fechada ao tráfego durante o fim de semana para garantir ampla circulação dos visitantes.

O Festival Mário de Andrade continua comprometido com a valorização do centro histórico da cidade, utilizando espaços icônicos como a Praça das Artes e promovendo um diálogo entre arquitetura, arte e comunidade.