Prefeitura de SP prorroga até esta quinta (27) prazo para vagas temporárias para trabalhar na WEC

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, disponibilizará 400 vagas de emprego para diversos cargos na área operacional do FIA WEC – Campeonato Mundial de Endurance de 2024.

A cidade de São Paulo está se preparando para sediar este prestigiado evento internacional de carros esportivos, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de julho no Autódromo de Interlagos. Além de colocar São Paulo em destaque no cenário global do automobilismo, o evento deverá impulsionar significativamente a economia local, especialmente nos setores de hotelaria e gastronomia.

Entre os cargos oferecidos estão auxiliar de limpeza, limpador de vidro e jardineiro, é necessário no mínimo ensino fundamental completo. Os candidatos recebem diariamente a remuneração de 120 reais, a alimentação é disponibilizada no local. O processo seletivo acontece no Cate Interlagos até o dia 27 de junho, em dois horários: às 9h e às 13h.

Serviço:

Processo seletivo

Dias: Até o dia 27 de junho

Horário: 9h e 13h

Local: Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Levar: RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser modelo digital)