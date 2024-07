SP promove Semana do Rock com 17 shows gratuitos

A Prefeitura de São Paulo anuncia mais uma edição da Semana do Rock 2024, ao redor de seis equipamentos culturais municipais. São previstos 17 shows, entre os dias 8 e 13, com bandas de rock brasileiras de destaque na cena musical e grupos emergentes do gênero.

O Centro Histórico de São Paulo, o Teatro Municipal Flávio Império, a Casa de Cultura Butantã e os Centros Culturais da Juventude, Diversidade e o Tendal da Lapa abrem seus espaços para diversas performances musicais de bandas como Terno Rei, Boogarins, Maglore, Black Pantera, Vivendo do Ócio, Ema Stoned e Plutão Já Foi Planeta

O Dia Internacional do Rock é comemorado em 13 de julho. Foi criado pelo músico Bob Geldof, em prol do combate à fome da Etiópia, com a realização do primeiro Live Aid. Foi um dos eventos mais transmitidos em larga escala de todos os tempos, conectando dois bilhões de pessoas em cem países, quando bandas do rock puderam se apresentar e fazer história, tornando-se um marco musical e cultural.

No Brasil, o rock’n roll demonstra força desde a década de 50, com o grupo The Sputniks, cujos integrantes eram Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo Carlos e Jorge Ben; e os The Snakes, com Arlênio, China, Edson Trindade e Erasmo Carlos, pós separação dos Sputiniks; além de Cauby Peixoto. Nos anos 80, o gênero alcançou o topo das paradas e influenciou gerações, principalmente jovens, a expressarem suas opiniões em discussões sociopolíticas, sobretudo na luta pela liberdade e democracia do pós-Ditadura.

Por sua importância como manifestação cultural, a Semana do Rock foi instituída no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo em abril de 2019, via Lei Ordinária nº 17.077, como medida visando valorizar a cultura do rock no município.

Confira a programação completa da Semana do Rock 2024

*Programação sujeita a alteração

08.7 – Largo do Paissandu

Lg. do Paissandú, s/n – Centro Histórico de São Paulo

17h – Carne Doce

18h20 – Vanguart

20h20 – Boogarins

09.7 – Teatro Flávio Império

R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba.

17h00 – Ema Stoned

18h40 – normA

20h20 – Plutão Já Foi Planeta

10.07 – Centro Cultural da Juventude

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades

17h – Garotos Podres

18h40 – Punho de Mahin

20h20 – Black Pantera

11.7 – Centro Cultural da Diversidade

R. Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi

17h – Dominatrix

18h20 – Charlotte Matou um Cara

12.7 – Casa de Cultura Butantã

Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

16h – Terno Rei

17h40 – Vivendo do Ócio

19h20 – normA

21h – Maglore

13.7 – Centro Cultural Tendal da Lapa

R. Guaicurus, 1100 – Água Branca

17h – Eskröta

18h40 – Artigo DZ9?

20h20 – Zumbis do Espaço

Serviço

Semana do Rock

Linguagem: Evento especial; Música

Data: 08/7 a 13/7

Horários: a partir das 16h às 22h

Classificação Indicativa: Livre

Preços: Gratuito