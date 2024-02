Prefeitura de SP promove Jogos Municipais da Pessoa Idosa

Os Jogos Municipais da Pessoa Idosa 2024, evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) vão começar oficialmente no dia 19 de março, com 14 modalidades. As novidades da competição neste ano, realizada em parceria com a Associação Esportiva e Cultural (CNB), serão os Festivais Pré-Jomi, que vão oferecer em todas as regiões da cidade atrações participativas e não classificatórias.

Serão cinco edições do festival para incentivar e “aquecer” os atletas que vão participar do JOMI. Os interessados em participar podem obter mais informações nas redes sociais do JOMI @jomicidadedesp. A abertura do festival será no dia 5 de março, no Centro Esportivo Ibirapuera, com apresentações de dança e coreografia. Os demais dias e locais dos festivais são os seguintes:

06 de março | Festival CE Ibirapuera;

09 de março | Festival CE Jardim São Paulo;

12 de março | Festival CERET;

14 de março | Festival Baby Barioni;

21 de março | Festival Câmara Municipal.

São Paulo envelhece acima da média do Brasil

Dados do Censo IBGE 2022, divulgados em outubro ano passado, mostram que o Estado de São Paulo tem 66 idosos para cada 100 crianças. Esse índice em 2010 era de 36,5 idosos para cada 100 crianças. O Estado de São Paulo envelhece acima da média do país, uma vez que o índice do Brasil é de 55. O rápido envelhecimento da população evidencia a necessidade de políticas públicas para que o país tenha idosos saudáveis. Os Jogos Municipais da Pessoa Idosa têm como objetivo estimular a prática esportiva, promover a saúde, a autoestima e o convívio social entre o público 60+.

As inscrições para o JOMI 2024, que será disputado em todas as regiões de São Paulo, poderão ser feitas até o dia 15 de março. As 14 modalidades são:

Atletismo, a partir de 59 anos;

Natação;

Tênis de campo;

Tênis de mesa;

Vôlei Adaptado;

Dança de salão;

Coreografia;

Bocha;

Buraco;

Truco;

Dama;

Dominó;

Malha;

Xadrez.

As inscrições devem ser feitas pelo site jomicidadedesaopaulo.com.br.As datas e locais das competições serão as seguintes:

19 de Março de 2024 | Malha | Clube de Malha Vila Manchester;

20 de Março de 2024 | Malha | Clube de Malha Vila Manchester;

23 de Março de 2024 | Tênis | CE Ibirapuera;

24 de Março de 2024 | Tênis | CE Ibirapuera;

25 de Março de 2024 | Atletismo, Natação, Bocha, Tênis, Vôlei Adaptado | Clube Esperia;

26 de Março de 2024 | Dança de Salão, Coreografia, Tênis de mesa, Xadrez e Dama | Clube Esperia;

27 de Março de 2024 | Dominó, Buraco e Truco | Clube Esperia.

Após a competição na cidade de São Paulo, o JOMI tem terá uma etapa estadual, que será disputada entre os dias 22 e 28 de abril. As finais serão entre 17 e 23 de junho.