Prefeitura de SP promove evento de cultura e arte para jovens em medida socioeducativa

A arte é uma poderosa ferramenta para comunicação, educação e reintegração social, foi com isso em mente, junto ao pedido dos jovens atendidos que o serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSE) – Liberdade e Cidadania, idealizou o primeiro festival “Projeto Arte e Cultura”. O evento foi apoiado pelo Centro de Educação Unificado (CEU) – Parque Novo Mundo e as Secretarias de Cultura e Educação.

Com o objetivo de fomentar as habilidades e os interesses de cada indivíduo pautados pelas suas vivências, várias oficinas foram disponibilizadas com foco nas manifestações que encantam esses jovens. Música, artes gráficas e visuais, além de artesanato são algumas dessas expressões artísticas.

O forte interesse dos jovens na música levou a criação de duas oficinas, voltadas ao ensino desse universo. Em uma delas foram convidados representantes da “Batalha do Norte”, da “Batalha da Juventude” e do “Slam”, grupos de batalha de rima, movimento que começou no país nos anos noventa com a cultura hip-hop e se enraizou na periferia como uma ferramenta de comunicação poderosa para os jovens artistas. A outra atividade foi a visita aos estúdios de produção musical “Ponto Produções” e “Hype Records”, onde os jovens conheceram a rotina de um produtor musical, com alguns deles tendo a chance de gravar as próprias composições. A junção das atividades trouxe uma nova percepção sobre o mundo, e principalmente sobre a música.

Os aprendizados dos dois meses de projeto ganharam ainda mais força no seu encerramento. Em 1º de novembro, os atendidos expuseram seus trabalhos no espaço do “CEU Parque Novo Mundo”. Pinturas, desenhos, artesanatos e música foram apresentados ao público, com direito a show de três dos jovens atendidos pelo MSE, que cantaram músicas autorais, e ainda dividiram o palco com grandes nomes da cultura periférica nacional, como MC Kauan, Big G3, MC Lalão, Dj Od1n e outros artistas que animaram a festa.

“Estou feliz que consegui destravar o lance de me apresentar, já tenho músicas minhas tocando nos bailes, mas dessa vez foi diferente e eu consegui cantar no palco. Nunca vou esquecer esse dia!” Disse Pedro -os jovens atendidos pelo MSE, tiveram a identidade protegida- um dos atendidos a se apresentar no encerramento do festival.

Mais que educacional, o “Projeto Arte e Cultura”, serviu como uma porta de entrada para uma nova geração de artistas, e de autoconhecimento para aqueles, que na maioria das vezes, não possuem oportunidades como essas.

Medidas Socioeducativas

As Medidas Socioeducativas (MSE’s) são aplicadas pelo Poder Judiciário nos casos em que adolescentes cometem atos infracionais. Durante o cumprimento desta determinação judicial, o adolescente recebe atendimento visando a garantia e defesa de seus direitos, com destaque para as políticas públicas de Assistência Social, Saúde e Educação.