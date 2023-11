Prefeitura de SP promove diálogo sobre requalificação da Rua das Motos

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Comitê Intersecretarial #TodosPeloCentro, promove nesta quarta (29) o Diálogo #TodosPeloCentro – Projeto Ruas Temáticas: Rua das Motos. Realizado em parceria com a Associação Rua das Motos, o evento tem como objetivo debater o projeto de requalificação da Rua General Osório, localidade popularmente conhecida como Rua das Motos pelas inúmeras lojas de produtos voltados para o motociclismo, e levantar possíveis melhorias a serem realizadas na região.

O encontro é uma iniciativa mediada pelo movimento #TodosPeloCentro, em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SP Urbanismo e Subprefeitura Sé com o objetivo de fortalecer o diálogo e a cooperação entre a Prefeitura e a sociedade civil nas ações de requalificação do Centro de São Paulo. Esta interação visa atender e acolher as demandas da população, em destaque os comerciantes e prestadores de serviços localizados na região da Rua da Moto.

A reunião está agendada para o dia 29 de novembro, quarta-feira, com início às 18h30. Para participar, mande um email para todospelocentro@prefeitura.sp.gov.br com o título “Diálogo – Rua das Motos”.

Sobre a Associação Ruas das Motos:

A Associação Ruas das Motos é uma entidade que representa aproximadamente 300 comerciantes especializados em serviços, peças e acessórios para motocicletas na cidade de São Paulo.

Sobre o #TodosPeloCentro:

O #TodosPeloCentro é um movimento responsável por coordenar as diversas ações municipais de requalificação da região central de São Paulo. As estratégias da iniciativa são desenvolvidas a partir de seis eixos prioritários e que se conectam entre si: Atração de investimentos, Requalificação Urbana e Mobilidade, Habitação, Segurança, Social, e Meio Ambiente, Lazer e Cultura.

Este grupo também é responsável pela organização de fóruns e debates, para a contribuição de entidades e organizações da sociedade civil e demais interessados nas atividades previstas para o Centro de São Paulo.

Sobre o Projeto Ruas Temáticas:

O Projeto Ruas Temáticas é uma iniciativa em desenvolvimento pela São Paulo Urbanismo que se destina à requalificação de vias públicas reconhecidas por sua relevância econômica ou turística para a cidade. O objetivo é potencializar as vocações já estabelecidas e, com isso, estimular a economia local, promover o turismo e oferecer espaços públicos mais dinâmicos e seguros.