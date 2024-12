Prefeitura de SP possui 187 unidades reconhecidas pelo desempenho de testes rápidos

A Prefeitura entregou os selos de Avaliação Externa da Qualidade para Testes Rápidos (AEQ–TR), referente ao ano de 2023, para as equipes de unidades de saúde de todo o município pela eficiência na aplicação de testes de HIV, sífilis e hepatite Na última terça-feira (19).

Neste ano, 187 unidades de saúde foram reconhecidas e certificadas por alcançarem 100% de aprovação, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela metodologia desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Durante a abertura do evento, Maria Rosália Martins, Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde (Seabevs), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abordou a importância da certificação para a garantia do acesso gratuito a serviços de qualidade certificada, um compromisso da Secretaria Municipal de Saúde para com a população.

A coordenadora de IST/Aids da cidade de São Paulo, Cristina Abbate, enfatizou que a excelência na realização dos testes, especialmente na área de IST/Aids, é fundamental. “Esses testes têm uma importância determinante na vida das pessoas.”