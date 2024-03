Prefeitura de SP paga nesta quinta-feira (28) mais de R$ 212 milhões em prêmio aos servidores da Educação 

A Prefeitura de São Paulo paga nesta quinta-feira (28), o Prêmio de Desempenho Educacional (PDE) aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME) relativo à segunda parcela do exercício de 2023, totalizando mais de R$212 milhões. O pagamento, previsto para ocorrer em abril, foi antecipado para este mês.

Mais de 76 mil servidores serão beneficiados. O PDE é calculado a partir de dois indicadores: desempenho da escola em que o servidor atua, mais a sua assiduidade, considerada a jornada de trabalho. Dentre os indicadores de desempenho, são aferidos frequência escolar dos estudantes, participação na Prova São Paulo e ocupação escolar.

Do valor do prêmio, 60% refere-se à assiduidade do servidor e 40% ao desempenho da unidade. Para cálculo de assiduidade será considerado o período entre 3 de agosto a 31 de dezembro de 2023. Àqueles que não tiveram nenhuma ausência computada, foi acrescido 30% do valor recebido pela assiduidade, alcançando até R$3.900,00.

Entenda o PDE

O PDE foi instituído em 30 de junho de 2009, por meio da Lei número 14.938. Os critérios seguem os mesmos do ano anterior, sendo assiduidade do profissional (60%) e desempenho da unidade (40%). Dentro do indicador de desempenho, 24% serão formados a partir da média da frequência escolar dos estudantes da escola.

Para contabilizar o critério de desempenho, será aferida participação na avaliação diagnóstica e ocupação escolar. Na prática, nas escolas de ensino fundamental e médio serão avaliados o número de estudantes efetivamente matriculados e o número de desistentes. Já nas escolas de educação infantil, será avaliada a relação entre a capacidade de atendimento da unidade e o número de crianças ou alunos efetivamente matriculados.

Para análise da ocupação escolar e abandono serão consideradas as informações do Sistema Escola OnLine/EOL.