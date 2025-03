Prefeitura de SP organiza sugestões pedagógicas focadas no protagonismo feminino

A Prefeitura de São Paulo preparou uma série de iniciativas para o mês de março, destacando o protagonismo e a luta feminina no Brasil e no mundo. As ações do Março Mulher 2025 se integram ao Currículo na Cidade, através de materiais e propostas pedagógicas que complementam os conteúdos trabalhados nas Unidades Educacionais ao longo do ano.

Elaboradas pela Divisão de Currículo da Coordenadoria Pedagógica (COPED) da Secretaria Municipal de Educação, as propostas visam garantir que o tema da participação feminina seja abordado durante todo o ano letivo. “É importante que as nossas escolas não limitem as ações somente ao mês de março e trabalhem o tema de forma contínua ao longo do ano em conjunto com outros temas relevantes”, destaca o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

A capa do documento foi inspirada nas personalidades femininas que deram nome às Unidades Educacionais, como Carolina Maria de Jesus, Gal Costa, Chiquinha Gonzaga e Elis Regina. Confira o arquivo completo aqui.

As propostas para as Salas e Espaços de Leitura incluem sarau com produções autorais dos estudantes e a sugestão de mapear e articular a atuação de mulheres no território local. Além disso, a Secretaria recomenda livros e outras obras do acervo das Salas de Leitura para apoiar a formação contínua dos profissionais, abordando questões importantes sobre a condição das mulheres na sociedade.

O “Leituraço!”, por sua vez, conta com um arquivo específico, em que é apresentada uma seleção de títulos, pontos de atenção e orientações específicas para a organização das atividades nas unidades educacionais.

As propostas incluem também o acesso à plataforma EcofantePlay, com produções audiovisuais sobre questões socioambientais focadas na atuação das mulheres na preservação do meio ambiente. O acesso é gratuito, para acessar basta seguir o passo a passo no arquivo completo.

Os CEUs, por fim, contam com uma programação no mês de março com palestras online e atividades presenciais que fomentam a equidade e inclusão da mulher na educação física e esporte educacional.