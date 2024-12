Prefeitura de SP oferece programação gratuita para divertir as crianças nas férias

A Prefeitura de São Paulo promove, em centros esportivos, uma programação repleta de brincadeiras e diversão para crianças desde a primeira infância até adolescentes de 17 anos. Com a chegada das férias, é essencial manter as crianças ocupadas e se divertindo. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, em parceria com a ASA Esportes e Ação, realiza, a partir de 20 de dezembro, mais uma edição do programa Agita + Férias, que traz uma ampla gama de atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes.

As atividades acontecem de sexta a domingo, das 10h às 17h, em dez Centros Esportivos espalhados pelas Zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e Central da cidade. Entre as opções disponíveis estão brinquedos infláveis, um espaço gourmet para crianças, brincadeiras de rua, áreas de recreação para bebês e oficinas diversas, como pintura facial, confecção de brinquedos manuais, esportes e dança.

O Agita + Férias acompanha o calendário oficial de férias escolares da rede municipal de São Paulo e atende desde bebês e crianças pequenas até adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. As datas do Agita + Férias são:

1ª semana: 20, 21 e 22/12/2024

2ª semana: 27, 28, 29 e 30/12/2024

3ª semana: 03, 04 e 05/01/2025

4ª semana: 10, 11 e 12/01/2025

5ª semana: 17, 18 e 19/01/2025

6ª semana: 24, 25 e 26/01/2025

7ª semana: 31, 01 e 02/02/2025

8ª semana: 07, 08 e 09/02/2025

Receberão o Agita + Férias os seguintes Centros Esportivos:

Zona Norte

CE Vila Brasilândia – CEE Oswaldo Brandão

Rua Michihisa Murata, 120 – Vila Brasilândia

CE Jardim Cabuçu – Mini Balneário Irmãos Paolillo

Rua General Jerônimo Furtado, 751 – Jaçanã

Zona Sul

CE Náutico Guarapiranga

Av. dos Funcionários Públicos, 2501 – Jardim Horizonte Azul

CE Vila Guarani – CEE Riyuso Ogawa

Rua Lussanvira, 178 – Vila Guarani

Zona Leste

CERET – Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador

Rua Canuto de Abreu, s/n° – Tatuapé

CE Tiradentes – André Vital Ribeiro Soares

Avenida dos Metalúrgicos, 2255 – Tiradentes

Zona Oeste

CE Lapa – Edson Arantes do Nascimento (Pelezão)

Rua Belmonte, 957 – Alto da Lapa

CE Pirituba – Geraldo José de Almeida

Av. Agenor Couto de Magalhães, 32 – Pirituba

Centro

Centro de Esportes Radicais

Av. Pres. Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro

CE Aclimação – Estádio Municipal Jack Marin

Rua Muniz de Souza, 1119 – Aclimação (dentro do Parque da Aclimação)