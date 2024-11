Prefeitura de SP oferece cursos de empreendedorismo para artesãos

A Prefeitura de São Paulo oferece de 18 a 24 de novembro os cursos livres de Modelagem de Negócio e Planejamento de Coleção para os artesãos e manualistas da capital. O conteúdo faz parte da qualificação empreendedora do programa municipal Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que atua no fomento do setor de artesanato e manualidades da Capital, promovendo acesso ao mercado e capacitação profissional.

Gratuita e on-line, a formação oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos, divididos pelos temas: modelagem de negócio, desenvolvimento de coleção, planejamento de futuro, presença digital, planejamento financeiro, formalização e segurança do trabalho.

Durante a jornada formativa, o participante vai aprender a definir metas e objetivos, a organizar o setor financeiro e a produção artesanal, a comercializar em diversos canais de venda (offline e online), a estabelecer parcerias e a colocar preço em produtos artesanais.

A formação é oferecida semanalmente, cada semana com uma temática diferente. Os cursos ficarão abertos para acesso e conclusão de segunda-feira a domingo. Depois de encerrados, serão abertos novamente em momento posterior. A partir de segunda, dia 18 de novembro, os empreendedores poderão assistir às aulas de Modelagem de negócios e Planejamento de coleção.

Em “Modelagem de Negócio”, o objetivo é apresentar uma ferramenta desenvolvida para o entendimento completo do empreendimento artesanal, que possibilita uma análise do seu negócio para obter melhores resultados e ajudar o artesão na tomada de decisão. Já em “Planejamento de Coleção”, o foco é entender como aplicar o conceito de coleção para o artesanato e quais técnicas usar para criar uma coleção no negócio artesanal.

Para participar, é necessário criar um cadastro na plataforma de qualificação do programa para depois acessar os módulos disponíveis. Os interessados podem fazer o cadastro pelo link quando preferirem, uma vez que o curso estará disponível continuamente com conteúdo sendo liberado toda semana. Não é necessário concluir um módulo anterior para acessar os próximos, pois todos são independentes entre si.

Oportunidades comerciais

O Mãos e Mentes Paulistanas oferece diversas possibilidades comerciais aos artesãos e manualistas credenciados, como participação em feiras, eventos e espaços fixos de vendas do programa e parceiros.

Cursos obrigatórios para as oportunidades comerciais

Além do credenciamento no Mãos e Mentes, os cursos da qualificação empreendedora também são parte dos pré-requisitos para participação nas oportunidades de comercialização oferecidas pelo programa, como feiras e eventos de artesanato e os espaços fixos de vendas localizados em shoppings e centros comerciais.



Todos os cursos, com exceção do “Segurança do trabalho”, são pré-requisitos para participação nas lojas do Programa. Já para os quiosques é necessário concluir os quatro módulos sobre “Modelagem de negócio”, “Desenvolvimento de coleção”, “Planejamento de futuro” e “Parcerias e formalização”.

No caso das feiras de artesanato, os cursos modulares “Modelagem de negócios” e “Planejamento de coleção”, cursos disponíveis nesta semana, são obrigatórios desde 1 de abril de 2024.

Por fim, além da programação semanal de feiras, o Mãos e Mentes conta também com três quiosques localizados nos Shoppings Center Norte, Itaquera e Mercadão das Flores, bem como três lojas localizadas nos Shoppings Light, Center 3 e Mais Shopping.

Cursos obrigatórios:

Feiras de artesanato:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

Quiosques:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização



Lojas:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

– Planejamento de futuro

– Presença digital

Serviço

Qualificação empreendedora – Mãos e Mentes Paulistanas

Cadastro para os módulos abertos pelo site: https://pmmsp.eadplataforma.app/register/

Programação dos módulos:

18/11 a 24/11 – Modelagem de negócio e Planejamento de coleção

25/11 a 01/12 – Planejamento financeiro e Parcerias e formalização

02/12 a 08/12 – Planejamento de futuro e Presença digital

09/12 a 15/12 – Segurança do trabalho