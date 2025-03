Prefeitura de SP oferece crédito a estudantes da Rede Municipal para materiais e uniformes

Desde o começo do ano o programa para aquisição de material e uniforme escolar da Prefeitura de São Paulo atingiu a marca de mais de 1,6 milhões de transações, totalizando R$ 563 milhões de vendas nas lojas credenciadas. Os créditos foram disponibilizados no dia 2 de janeiro para os estudantes da Rede Municipal da capital paulista. Os valores ficam disponíveis para as famílias utilizarem através do aplicativo Kit Escolar DUEPAY até outubro.

As famílias podem continuar utilizando o crédito após o início das aulas e adquirir os itens de acordo com a necessidade de cada estudante dentro dos kits e dos valores disponibilizados pela Prefeitura em mais de 700 lojas credenciadas para uniforme e 800 para material em todas as regiões da capital paulista.

Desde o início do ano letivo já foram realizadas mais de 365 mil vendas feitas no período de 5 de fevereiro a 5 de março, que alcançaram o total de R$ 96,5 milhões. Somente para a compra de material escolar foram 203.711 vendas e R$ 36,5 milhões. A respeito dos uniformes escolares foram R$ 60 milhões em 161.357 comercializações.

Todos os mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de Ensino tem direito ao crédito. Para esse ano são mais de R$ 680 milhões em créditos para aquisição do material e uniforme escola. Os valores variam de R$ 829 a R$ 985 por aluno, de acordo com o ciclo de ensino.

Os créditos são disponibilizados no CPF do responsável legal pelo estudante, informado em sistema por ele no ato da matrícula. Todos os estudantes têm direito ao valor para a compra de material, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os alunos dos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs). Os valores variam de acordo com o ciclo de ensino. Confira:

Educação Infantil – Berçário I e II: R$ 153,66

Educação Infantil – Mini-Grupo I e II: R$ 219,50

Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 268,03

Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização: R$ 344,86

Ensino Fundamental – Ciclo Interdisciplinar: R$ 424,01

Ensino Fundamental – Ciclo Autoral: R$ 403,97

Ensino Médio – R$ 381,01

Educação de Jovens e Adultos – R$ 353,13

Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs): R$ 156,60

Os estudantes da Educação Infantil, a partir de 4 anos, até o Ensino Fundamental II têm direito ao auxílio no valor de R$ 560,97 para a compra de uniforme. Os kits de uniformes são compostos por 5 camisetas; 1 bermuda; 1 jaqueta; duas calças; 1 blusão de moletom; 5 pares de meias; 1 tênis.