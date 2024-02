SP oferece 90 vagas gratuitas para especialização na área da saúde

A Prefeitura vai oferecer 90 vagas de para o curso de Especialização em “Humanização na Saúde: Narrativas do Adoecimento, do Sofrimento e as Possibilidades de Cuidado” pela Rede UniCEU. Realizada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A formação é gratuita em nível de pós-graduação ocorrerá em três CEUs da cidade de São Paulo.

Destinado a graduados de cursos de Ciências da Saúde (Medicina, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional), Saúde Coletiva e Psicologia; profissionais da área da saúde que atuam na administração e gestão pública de hospitais privados e outras instituições privadas de atendimento em saúde. A especialização abrangerá conhecimentos essenciais para a promoção de práticas de cuidado humanizado e eficaz.

Os polos com Especialização em “Humanização na Saúde: Narrativas do Adoecimento, do Sofrimento e as Possibilidades de Cuidado”.

Zona Leste – UniCEU Jambeiro – 30 vagas;

Zona Norte – UniCEU Pera Marmelo – 30 vagas;

Zona Sul – UniCEU Parque Bristol – 30 vagas.

As inscrições abrem no dia 16 de fevereiro e seguem até o dia 3 de março de 2024. O início do curso está previsto para o dia 2 de abril de 2024.

Para se inscrever e obter mais informações, os interessados podem acessar o Link de Inscrição.

Clique e confira o Edital Completo.