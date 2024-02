Prefeitura de SP: Liderando o Caminho para um Carnaval Mais Seguro e Consciente

A Prefeitura de São Paulo está liderando uma campanha que aborda cinco questões sociais, com o objetivo de aumentar a segurança e criar uma melhor experiência aos foliões durante a festa.

A campanha “Não se perca neste Carnaval” é feita em parceria com a CarnaMaps, plataforma criada pela agência focada em inovação Buu Digital, que oferece vários serviços gratuitos para quem vai curtir os blocos, como trajetos em tempo real e páginas personalizadas. A campanha também tem apoio da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) e da marca de óculos e acessórios Chilli Beans.

Essas são as cinco questões sociais cruciais:

Não se perca neste Carnaval: a folia é para todas as idades. O álcool não

A campanha destaca a importância de garantir que a diversão seja para todas as idades, ao mesmo tempo em que alerta sobre o consumo de álcool por menores. A mensagem visa criar um ambiente seguro para todas, com foco na saúde dos menores de idade.

Exagere na alegria, não na bebida!

A campanha enfatiza a importância de dar atenção aos sinais do corpo, incentivando os foliões a aproveitarem a festa com muita diversão, mas sem exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Reconhecendo a intensidade do período de carnaval, destaca-se a necessidade de hidratação adequada e uma alimentação equilibrada para garantir que todos possam aproveitar o carnaval de forma segura e saudável.

Não se perca neste Carnaval: o amor é obrigatório. O respeito também

Promovendo a conscientização, a campanha destaca uma forte mensagem contra o assédio às mulheres. O carnaval é uma festa de celebração, e a campanha reforça que o amor é obrigatório, mas também ressalta a importância do respeito em todas as interações.

Não se perca neste Carnaval: a festa é do amor. O amor é para todos

Preocupada em promover a aceitação da diversidade, a campanha faz um alerta contra a LGBTQIfobia. A mensagem é clara: a festa é para todos, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra forma de diversidade.

Não se perca neste Carnaval: o Carnaval é na rua e o lixo, no lixo

Em um apelo pela preservação do espaço público, a campanha adverte contra o descarte inadequado de lixo e a prática de urinar nas ruas. A festa acontece nas ruas, mas a responsabilidade de manter esses espaços limpos é de todos.

CarnaMaps

A ideia da plataforma é facilitar a vida dos foliões, que vão poder se planejar e organizar melhor as agendas e locais dos bloquinhos da cidade.

Entre as facilidades da CarnaMaps, o folião vai encontrar trajetos em tempo real, páginas personalizadas, com informações sobre cada bloco, como horários, local de partida, parceiros, músicas e estimativa de participantes.

Para acessar a plataforma, não é necessário baixar aplicativos ou realizar cadastros, a plataforma é de acesso gratuito, oferecendo apenas uma área com cadastro, para o usuário poder salvar seus blocos favoritos e facilitar o seu planejamento.

Além disso, no CarnaMaps tem um serviço para divulgar desaparecimento de pets. As informações do animal são enviadas pelo tutor e serão enviadas a todas as pessoas cadastradas próximo ao CEP do desaparecimento.