Prefeitura de SP leva refeições à casa de idosos com dificuldade de locomoção ou problemas de saúde

A Prefeitura de São Paulo, em mais uma ação de atenção e cuidados com a população idosa e o combate à fome, oferece, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o projeto Serviço de Alimentação Domiciliar para Idosos, para que os que têm dificuldades de locomoção e problemas de saúde se alimentem com uma refeição mais saborosa e nutritiva.

Somente no primeiro semestre de 2024, já foram entregues mais de 21 mil marmitas. Em 2023, a Prefeitura fez 44.411 entregas.

O cardápio do dia passa por uma nutricionista e a refeição é criada de acordo com cada beneficiário e suas dificuldades, como o cuidado com o diabetes, a hipertensão e colesterol alto. A marmita leva arroz, feijão, carne ou frango, além de ter outros acompanhamentos como sopa e pão para a refeição dos idosos ao longo do dia. A alimentação chega por meio de uma van.

“O idoso recebe esse suporte diariamente e sabe que tem a garantia de que vai chegar, que ele vai se alimentar, faça chuva ou faça sol, a comida vai chegar”, afirma a assistente social da SMADS Meire Rocha.

“Eu não tenho empregada, não tenho ninguém que dê uma força. Quando a marmita chega, guardo na geladeira para comer à noite, o que me ajuda muito. Não tem nada salgado, porque eu tenho pressão alta. Tudo muito bom”, diz a aposentada Maria Francisca de Souza.

Os idosos ou familiares podem ir até o CRAS e/ou CREAS ou solicitar aos agentes de saúde o serviço de alimento em casa. Os pedidos são avaliados por uma assistente social.