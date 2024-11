Prefeitura de SP leva Cate Móvel às cinco regiões da cidade a partir desta quarta (13)

A partir desta quarta-feira, 13 de novembro, as unidades do Cate Móvel, em parceria com a Ade Sampa, agência da Prefeitura de São Paulo, estarão em diferentes pontos da Capital para ajudar a população na busca por novos empregos e orientar quem deseja empreender. No local, funcionários do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo estarão preparados para facilitar o atendimento e auxiliar os moradores no processo.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece diversas ações como elaboração de currículos, agendamento de entrevistas de emprego e acesso ao Portal Cate, que possui mais de 300 cursos gratuitos. Além disso, os atendentes ajudam na obtenção da carteira digital de trabalho.

Para os microempreendedores individuais (MEI), a Ade Sampa prepara orientações técnicas para ajudá-los a resolver questões burocráticas e tirar dúvidas sobre como iniciar um negócio ou aprimorar um já existente.

Atividades

As atividades na zona leste iniciam no dia 13 de novembro, no Centro Acolhida Dom Fernando, das 9h às 15h. Em seguida as vans se encaminham para o SASF Parque do Carmo e Galpão Vila Silvia. Já na zona noroeste, as ações acontecerão dia 13 na ACEDA e dia 14 na Fábrica de Cultura Brasilândia.

Após essa primeira rodada, as programações estão previstas na zona norte, nos dias 13, 18, 19, 25, 26, 27 e 30 em diversos pontos da região. Quem mora na zona sul, as sedes dos eventos serão Associação Assistencial da Família Paulista, SASF, CCA SÃO JOSÉ e outros, conforme programação.

Os horários de atendimento são sempre das 9 às 15h, sendo necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, física ou digital.

Serviço

Zona Leste

Data: 13 de novembro

Local: Centro de Acolhida Dom Fernando

Endereço: R. Chuvas de Verão, 20 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 14 de novembro

Local: SASF PARQUE DO CARMO

Endereço: R. Luís de Toledo Piza, 640 – Jardim Nossa Sra. do Carmo

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 18 de novembro

Local: Galpão Vila Silvia

Endereço: R. Novo Oriente do Piauí, 160 – Vila Silvia

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 19 de novembro

Local: Galpão Vila Silvia

Endereço: R. Novo Oriente do Piauí, 160 – Vila Silvia

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 28 de novembro

Local: SASF FORMOSA

Endereço: R. Brás Machado Lima, 50 – Jardim Piqueroby

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 29 de novembro

Local: SASF FORMOSA

Endereço: R. Brás Machado Lima, 50 – Jardim Piqueroby

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Noroeste

Data: 13 de novembro

Local: ACEDA

Endereço: Av. Euclides da Cunha, 705 – Morada do Sol

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 14 de novembro

Local: FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Endereço: R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Zona Norte

Data: 18 de novembro

Local: ASSOCIAÇÃO CENTRAL E COMUNITARIA DO CONJUNTO HABITACIONAL BRASILANDIA

Endereço: R. Valê do Sol, 59b – COHAB BRASILANDIA

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 19 de novembro

Local: ASSOCIAÇÃO CENTRAL E COMUNITARIA DO CONJUNTO HABITACIONAL BRASILANDIA

Endereço: R. Valê do Sol, 59b – COHAB BRASILANDIA

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 25 de novembro

Local: COLÉGIO 24 DE MAIO

Endereço: Av. Dep. Cantídio Sampaio, 1248 – Vila Souza

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 30 de novembro

Local: IGREJA NOVA VIDA TRANFORMADA EM CRISTO

Endereço: R. Fernando Elias, 20 – Parque Edu Chaves

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Sul

Data: 13 de novembro

Local: Associação Assistencial da Família Paulista

Endereço: R. Santa Sofia, 50 – Jardim Turquesa

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 14 de novembro

Local: SASF

Endereço: Rua Michel Jacob Cheid, 64 – Jardim Thomaz

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 21 de novembro

Local: INSTITUTO AÇÃO SOCIAL DE APOIO AOS MORADORES DO CANTINHO DO CÉU E ADJACÊNCIAS

Endereço: R. Francisco Inácio Solano, 61 – Cantinho do Céu

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 22 de novembro

Local: CCA SÃO JOSÉ

Endereço: R. Silveira Sampaio, 585 – Fazenda Morumbi

Horário: 09h às 16h

Participantes: Cate

Data: 26 de novembro

Local: INSTITUTO JOSEFINA BAKHITA

Endereço: R. Carmelina Vieira Nascimento, 178 – Parque Santo Antônio

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 27 de novembro

Local: INSTITUTO JOSEFINA BAKHITA

Endereço: R. Carmelina Vieira Nascimento, 178 – Parque Santo Antônio

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 29 de novembro

Local: SASF CONOSCO

Endereço: Rua Gaivota, 30 Vargem Grande, Parelheiros

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Centro

Data: 13 de novembro

Local: Casa Franciscana

Endereço: R. dos Pescadores, 97 – Cambuci

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Oeste

Data: 18 de novembro

Local: IGREJA PRESBITERIANA RIO PEQUENO

Endereço: Rua General Syzeno Sarmento, 805 – Jardim Esmeralda

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 19 de novembro

Local: IGREJA PRESBITERIANA RIO PEQUENO

Endereço: Rua General Syzeno Sarmento, 805 – Jardim Esmeralda

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate